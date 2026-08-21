Nach diesem Tag im Jahr 2021 war das Leben von Stefan Mross nicht mehr wie zuvor. Damals erfuhr der Schlagerstar, dass seine Tante und Cousine erschossen wurden - vom Ex-Partner der Cousine. „Das Schlimmste war, wie der Anruf kam von meinem Bruder“, fand Mross im Interview mit RTL nun erstmals öffentlich Worte über die Tragödie. Was folgte, war „eine ganz schlimme Zeit“, so Mross, besonders für seine Mutter.

Das einschneidende Erlebnis habe „bestimmt einen Knacks“ verursacht, vermutet der Künstler in der Rückschau. Die Bluttat habe „eine ganze Familie zerstört“, bringt es Stefan Mross auf den Punkt. „Das tut mir am meisten weh.“ Trotzdem sinnt er nicht auf Rache. „Ich wünsche dem Typen trotzdem das Beste“, ließ Mross im RTL-Interview verlauten, der Mörder könne „jeden Tag ein Schnitzel mit Pommes“ essen.

Stefan Mross positioniert sich klar gegen Todesstrafe

Schließlich habe der Täter mit den Morden auch sein eigenes Leben zerstört, gibt Stefan Mross zu denken. Von schlimmeren Bestrafungen als einer lebenslangen Freiheitsstrafe, etwa der in Teilen der USA üblichen Todesstrafe, hält der Musikstar indes nichts: „Nein, der soll einfach weggesperrt werden.“

2021 fanden die Tante und Cousine von Stefan Mross in einem Haus nahe Salzburg einen gewaltsamen Tod. Der Ex-Partner der Cousine streckten die beiden Frauen mit insgesamt zehn Schüssen nieder und verwundete sie tödlich. In der Folge wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch im vergangenen Jahr musste Stefan Mross einen Schicksalsschlag verkraften: Seine Mutter, zu der Mross stets ein enges Verhältnis hatte, starb im Alter von 85 Jahren. (tsch)