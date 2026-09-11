Nach Frage zur Familie bricht Datingshow-Kandidat TV-Dreh ab„Tut weh, ihn so zu sehen“

„Ich muss mal abbrechen.“ - „Och nöö, ich mag das nicht mit Kamera.“ In der neuen Datingshow „Auswanderer sucht Liebe“ (VOX) hat's Liebesgott Amor ganz schön schwer. Der kriegt die Pfeile kaum ins Ziel. Auf der Liebesinsel Mallorca geht's letztlich lieblos zu. Nur im hohen Norden fliegen Schmetterlinge. Aber auch dort nicht ohne Turbulenzen.

Den breitesten Raum in der zweiten Folge (immer freitags, 20.15 Uhr, VOX) nimmt die Möchtegern-Lovestory von Love-Coach Nilli (55) ein. Die verlebt mit Liebeskandidat Fanel (50) angenehme Stunden - weil ihr zweiter auserwählter Kandidat Hardy grußlos fernblieb. Lange kann sich der Hochzeitssänger mit rumänischen Wurzeln nicht freuen, denn trotz Yachtausflug und gemeinsamem Schlürfen von Prickelwasser im Sonnenuntergang bucht Nilli einen Ersatzmann nach.

Und Olav (56), in Kopenhagen geboren, punktet gleich gewaltig mit großen Gemeinsamkeiten: München (da wohnten sowohl er als auch Nilli), New York (da stammten Freunde her), Tanzen, beide waren verheiratet und habe je zwei erwachsene Kinder. „Es hat bäm bäm bäm bäm gemacht - ich war total geplättet“, gesteht Nilli mit glänzenden Augen.

Lisa sucht einen Partner für ihr Leben auf einem Bauernhof in der Toskana. Ob Thomas ihre Erwartungen vom Traummann wird erfüllen können? (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die gute Nachricht für Fanel: Das bleibt nicht lange so.

Tanja verlässt Norwegen: „Ich fühle einfach nichts“

In Norwegen auf den Lofoten kommt Tanja (37) dem liebessuchenden Alex (38) erst ganz nah. Als sie ihn nach seiner Familie fragt, übermannt ihn die Emotion, denn er hat seit Jahren keinen Kontakt zur Familie, weil die ihn einst finanziell hinterging.

Alex bricht den Dreh ab, aber Tanja tröstet rührend. „Es tut weh, ihn so zu sehen, er tut mir leid.“ Sie schenkt ihm eine innige Umarmung. Der Beginn der tiefen Romanze? Leider nein. Tanja spürt, dass sie sich nur freundschaftlich verbunden fühlt, aber nicht romantisch. Deshalb packt sie die Koffer. „Ich würde es unfair finden, wenn ich bliebe. Ich fühle einfach nichts.“

Auswandererin Nilli präsentiert ihren Liebeskandidaten Olav (links) und Fanel in „Auswanderer sucht Liebe“ (VOX) eine heiße Burlesque-Show. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das bedeutet: freie Bahn für Tierärztin Lita (35). Und hier landet Amor dann doch seinen ersten Treffer: Alex und Lita finden zueinander. Er besucht sie später auch in Deutschland. Sie küssen sich und melden Vollzug: Wir sind in einer Beziehung. Wie's weitergeht, ob und wann Lita für immer in den hohen Norden zieht - es muss sich zeigen. Klar ist: „Es fühlt sich sehr gut an“, sagt sie. „Ich bin glücklich“, sagt er.

Fanel muss erkennen: Nicht immer führt Liebe durch den Magen

Auf Mallorca werden derweil alle Register gezogen. Nilli überrascht ihre Bewerber erst mit einem Tanzkurs und dann mit einer Burlesque-Show. „Das war super“, gibt Olav zu, aber er brauche physische und psychische Nähe.“ Die will Nilli nicht leisten. „Stopp, ich mag das nicht“, sagt sie, als ihr Olav mit zu vielen Fragen nach ihrer Vergangenheit auf die Nerven geht. Olav klärt die Situation: ausgerechnet bei einer Massage gibt er Nilli zu verstehen: Das wird nichts. Und stößt auf Zustimmung!

Aber auch Fanel, leidenschaftlicher Koch, muss erkennen: Liebe führt nicht immer durch den Magen. Zwar sieht Nilli Essen und Liebe als was Sinnliches, aber wohl eher nicht mit Fanel. Auch hier reicht es nicht. Freundschaft ja, und wer weiß, vielleicht ergibt sich was, aber jetzt erstmal nichts. Beide Bewerber reisen gemeinsam ab, Nilli bleibt mit „Pippi in den Augen“ allein zurück.

Lisa hat drei Pferde und hohe Erwartungen an ihren Traummann

Mit Lisa (36) wird die nächste Liebessuchende vorgestellt. Die gebürtige Münchnerin lebt seit Jahren in der Toskana, 60 Kilometer von Florenz entfernt. Sie arbeitet als Psychologin und bindet da auch ihre Tiere, zwei Hunde und drei Pferde, in die Arbeit mit Menschen ein. Was ihr fehlt: „Ein Partner, der das alles mit mir teilt und mit dem ich morgens einen Kaffee trinken kann.“ Mit Italienern klappte es nicht. „Ich komm mit ihnen nicht auf einen grünen Zweig. Das sind so klischeehafte Machos, die mit 45 noch bei der Mama leben.“

Deshalb bittet sie zwei Kandidaten aus Deutschland, Thomas und Mark, für eine Woche in ihr Paradies. Ob die ihre hohen Erwartungen erfüllen können? So soll ihr Traummann sein: „Er sieht gut aus, ist sportlich, humorvoll, tierlieb, naturverbunden, interessiert sich für KI und Kryptowährung und hat Lust, mit mir auf Reisen zu gehen.“ Wenn's weiter nichts ist.

„Auswanderer sucht Liebe“ läuft freitags, 20.15 Uhr, bei VOX und vorab bei RTL+. (tsch)