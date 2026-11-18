Vier Wochen lang muss sich Barbara Schöneberger auf einem anderen Weg fortbewegen als hinter dem Steuer ihres Autos. Denn ihren Führerschein muss die Entertainerin wegen eines Tempoverstoßes abgeben. Sie sei zwar keine Raserin, aber durchaus eine „sehr zügige Autofahrerin“, bekannte sie kürzlich in einem Interview mit „RTL Exclusiv“ im Rahmen der Preisverleihung „Das Goldene Lenkrad“. Die vier Wochen würden aber erst dann beginnen, wenn sie ihren Führerschein einreicht. Dafür habe sie vier Monate Zeit.

Bis es so weit ist, hat die 52-Jährige außerdem Gelegenheit, sich ein ungewöhnliches Angebot von Jürgen Milski durch den Kopf gehen zu lassen. Der Reality-Star hat sich mit einer Videobotschaft auf Instagram zu Schönebergers Führerscheinverlust zu Wort gemeldet. „Du bist eine viel beschäftigte Frau“, sagt er darin an Schöneberger gerichtet. „Was machst du jetzt einen Monat lang, ohne selber Autofahren zu können?“ Der Reality-Star schlägt für dieses Problem eine eigene Lösung vor: „Hiermit bewerbe ich mich offiziell als Fahrer für dich, einen Monat lang.“

Diana Amft bekundet Interesse an Milskis Diensten

Wie es sich für eine echte Bewerbung gehört, hebt der Finalist der ersten „Big Brother“-Staffel seine „Qualifikationen“ hervor: „Ich bin sehr pünktlich, ich bin sehr verschwiegen und zu jedem immer freundlich. Auf mich kannst du dich Tag und Nacht verlassen.“ Dem Eindruck, bei dem Angebot handle es sich um einen Scherz, wirkt der 62-Jährige gleich entgegen: Auch wenn sich das alles „ein bisschen lustig“ anhöre, beteuert Milski: „Ich meine das wirklich ehrlich.“ Schließlich sei er seit „der ersten Stunde deiner Karriere ein großer Fan“.

Barbara Schöneberger hat sich zu der ungewöhnlichen Jobbewerbung noch nicht geäußert. Dafür würde Diana Amft die Dienste des Reality-Stars und Moderators gerne in Anspruch nehmen. „Also diesen Monat könnte ich dich auch gebrauchen wegen der anstehenden Termine“, schreibt die Schauspielerin (“Der perfekte Urlaub“) in der Kommentarspalte. „Ich habe zwar einen Führerschein, aber traue mich nicht, Autobahn zu fahren.“ Auch hier zeigt sich Milski hilfsbereit: „Falls Barbara sich nicht meldet, bin ich natürlich für dich da, meine liebe Diana“, antwortet er.

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