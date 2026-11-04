Es war das Jahr 1984, als Ralph Macchio über Nacht zum Idol zahlreicher Teenager wurde: In der Rolle des Daniel LaRusso, der vom schüchternen Jungen zum „Karate Kid“ des gleichnamigen Filmes von John G. Avildsen aufsteigt und seinen arroganten Widersacher Johnny Lawrence besiegt, wurde er zum Star. Selbstverständlich gewinnt Daniel dabei auch das Herz der schönen Ali Mills, der Ex-Freundin Johnnys. Die Geschichte sprach speziell dem jungen Kinopublikum aus dem Herzen - „Karate Kid“ wurde zum Hit und gilt bis heute als Kultklassiker. Der Hauptdarsteller feiert nun Geburtstag: Am 4. November 2026 wird Ralph Macchio 65 Jahre alt.

Als der schüchterne Daniel LaRusso, der vom weisen Mister Miyagi (Pat Morina) zum „Karate Kid“ ausgebildet wird, spielte sich Ralph Macchio 1984 in die Herzen des Kino-Publikums. (Bild: Sony) Copyright: Sony

Über die Jahre wuchs „Karate Kid“ zu einem umfangreichen Franchise heran. Dem Originalfilm folgten 1986 und 1989 zwei Fortsetzungen mit Macchio in der Hauptrolle und Avildsen im Regiestuhl. Auch Robert Mark Kamen, Drehbuchautor des Originals, war wieder mit von der Partie. Parallel zum dritten Film ging außerdem eine animierte „Karate Kid“-Serie an den Start, die jedoch nie über die 13 Episoden ihrer ersten Staffeln hinauswuchs. 1994 erschien der erste und einzige Film der Reihe, an dem weder der Hauptdarsteller noch der Regisseur oder der Drehbuchautor der ersten drei Filme beteiligt waren. Lediglich Pat Morita als Mister Miyagi kehrte für den von Christopher Cain inszenierten „Karate Kid IV - Die nächste Generation“ zurück.

2010 wurde Jaden Smith zum „Karate Kid“

„Karate Kid IV“ spielte gerade so sein Produktions-Budget wieder ein. Seine Rolle in der Filmgeschichte fand der Streifen nicht in der erfolgreichen Fortschreibung einer beliebten Filmreihe, sondern dadurch, dass darin mit Hilary Swank ein künftiger Hollywood-Star seine erste Hauptrolle spielte. Für das Franchise, das er repräsentierte, verhieß der Film hingegen nichts Gutes. Nach dem Flop gab es 16 Jahre lang keine Kino- oder TV-Produktionen, die den Namen „Karate Kid“ trugen.

Ralph Macchio feiert am 4. November 2026 seinen 65. Geburtstag. (Bild: 2026 Getty Images/Arturo Holmes) Copyright: 2026 Getty Images/Arturo Holmes

Das änderte sich zu Beginn jener Dekade, in der das Fortschreiben vergangener Geschichten endgültig zu einem der größten Geschäfte Hollywoods wurde: 2010 erschien erneut ein schlicht „Karate Kid“ betitelter Film mit Jaden Smith und Jackie Chan in den Hauptrollen. Die Geschichte war die gleiche wie im Original, nur dass der Film nun in China spielte. Seinen Status als Reboot verlor der Film 15 Jahre später, als „Karate Kid: Legends“ in die Kinos kam. Dadurch, dass sowohl Ralph Macchio als auch Jackie Chan wieder in ihre Rollen aus vorherigen „Karate Kid“-Filmen schlüpften, wurde klar, dass alle bisherigen „Karate Kid“-Filme im selben filmischen Universum spielten. Die Rolle des titelgebenden Karateschülers übernahm Ben Wang.

So steht es um die Zukunft von „Karate Kid“

In „Karate Kid: Legends“ war Ralph Macchio zum ersten Mal seit 1989 wieder auf der großen Leinwand als Daniel LaRusso zu sehen. Seine Rückkehr zum „Karate Kid“-Stoff stellte der Blockbuster jedoch nicht dar. Die hatte bereits 2018 in der Serie „Cobra Kai“ stattgefunden, in der neben Daniel auch dessen Widersacher Johnny Lawrence, wie in den originalen Filmen verkörpert von William Zabka, eine Hauptrolle spielte. „Cobra Kai“ warf ein Licht auf Johnny und hinterfragte dessen Rolle als Bösewicht. Der Mut, die seit Jahrzehnten etablierte Charakterdynamik zu ändern, zahlte sich aus: „Cobra Kid“ wurde zum Erfolg und ebnete der cineastischen Wiederbelebung des Franchise den Weg.

Wie nun soll es weitergehen? Zwar gibt es bislang keine offiziell bestätigten neuen Projekte aus dem „Karate Kid“-Universum. Doch die Spekulationen laufen bereits auf Hochtouren. Gerüchte, dass die Geschichte des in dem „Karate Kid“-Film 2010 von Jaden Smith verkörperter Dre Parker, der in „Legends“ nicht auftauchte, fortgeschrieben werden wird, halten sich hartnäckig. Diese könnten sich aber als falsch erweisen: Laut einem im März 2026 veröffentlichten Bericht der Popkultur-Seite „RPK“, der sich auf Insiderwissen beruft, befindet sich ein neuer Film bereits in der Vorproduktion. Demnach soll dieser Charaktere aus der „Cobra Kai“-Serie vertiefen.

Und Ralph Macchio? Der glaubt, dass das Franchise „für immer“ fortgeführt werden könnte. Er sieht jedoch eine Bedingung: Zuerst brauche es einen Neuanfang. Statt die Geschichten der bereits etablierten Figuren immer weiterzuerzählen, brauche es frische Figuren mit frischem Potenzial. Zu einem neuen Film fänden bereits „Gespräche“ statt, verriet der Schauspeler im Dezember 2025 dem Entertainment-Magazin „People“, betonte aber auch, dass noch nichts feststehe. Seine Fans habe „Karate Kid“ nie verloren. Doch um das beizubehalten, müssten die Charaktere ihre Integrität behalten. Das Geheimnis, um diesen Balanceakt zu ermöglichen, sei noch nicht gefunden worden. (tsch)