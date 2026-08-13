18 Tage lang lag Ralph Siegel im künstlichen Koma. Nun soll sich der Musikproduzent, der vor einigen Wochen mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden war, wieder auf den Weg nach Hause machen dürfen. Wie die „Abendzeitung München“ berichtet, werde Siegel voraussichtlich in Kürze aus der Klinik entlassen.

Der 80-Jährige habe der Zeitung am Telefon mitgeteilt, dass er möglicherweise „am Donnerstag oder am Freitag“ den Heimweg antreten könne. „Ich will einfach nur schnellstmöglich raus und würde mich daheim schneller erholen können.“ Danach werde er sich wahrscheinlich in eine Reha-Klinik begeben.

Gänzlich wohlauf ist Siegel laut eigener Aussage noch nicht. „Niemandem geht es gut, wenn er schwer krank ist. Ich habe irrsinnige Schmerzen in der Hüfte und den Beinen“, erklärte er gegenüber der AZ. Zudem habe sich seine Polyneuropathie, eine Erkrankung des peripheren Nervensystems, durch das Koma „noch einmal verstärkt“, so der Komponist. „Ich könnte wegen der Schmerzen wirklich verrückt werden.“

Ralph Siegel: „Mein neuer ESC-Song fiel mir im Koma ein“

Aufgeben wolle er dennoch nicht: „Der Gedanke an meine geliebte Laura, die Familie und meine Arbeit hält mich am Leben.“ So habe er einen Plan gefasst: Er wolle „nach zehn Jahren endlich wieder zum ESC-Vorentscheid“. Bestens für den Eurovision Song Contest gerüstet sei er nicht zuletzt aufgrund seiner Erkrankung: „Mein neuer ESC-Song fiel mir im Koma ein und ist seitdem in meinem Kopf.“

Ralph Siegel gehört zu den erfolgreichsten Pop- und Schlagerkomponisten Deutschlands. Im Laufe seiner Karriere schrieb er mehr als 2.000 Lieder, darunter Hits wie „Du kannst nicht immer 17 sein“, „Fiesta Mexicana“ oder „Griechischer Wein“, „Ein bisschen Spaß muss sein“. Seit 1974 nahm er 25 Mal am Eurovision Song Contest teil. 1982 holte er mit dem von Nicole gesungenen Song „Ein bißchen Frieden“ den ersten Sieg für Deutschland. (tsch)