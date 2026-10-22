Nach nur drei Monaten Beziehung gaben sich Schauspielerin Caroline Beil und Musicaldarsteller Jerry Marwig 1995 das Jawort. „Für mich war es damals genau richtig. Ich war verliebt und habe auf mein Herz gehört“, schreibt die Tochter des Schlagersängers Peter Beil auf Instagram. Dazu teilt die 59-Jährige ein Foto aus vergangenen Tagen, das sie gemeinsam mit Marwig zeigt. Auf der nächsten Slide ist ein aktuelles Bild der beiden zu sehen.

Lange hielt das Eheglück allerdings nicht: Bereits 1996 ließen sich die beiden scheiden. Natürlich habe sie sich gewünscht, dass die Ehe hält. „Dass es anders gekommen ist, macht meine Entscheidung von damals für mich nicht falsch. Aus unserer Liebe ist eine Freundschaft geworden, die bis heute trägt“, schreibt Beil. Marwig sei ihr bester Freund. Sie sei sehr froh, ihn gefunden zu haben.

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Nach der ersten Scheidung heiratete Beil den Verleger Hendrik te Neues. Die Ehe hielt drei Jahre, 2005 folgte die Scheidung. Mit Pete Dwojak, den sie im Sommer 2006 kennenlernte, bekam sie 2009 einen Sohn. Das Paar trennte sich 2010. Ab 2014 war Beil mit dem Zahnarzt Philipp-Marcus Sattler liiert. Im Juni 2017 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt, im September 2018 heirateten die beiden. Im Februar 2025 ließen sie sich scheiden. (tsch)