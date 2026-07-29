2020 verliebten sich Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc. Bereits 2021 zerbrach die Liebe wieder - kurz nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Snow Elanie Koc. Nachdem lange Zeit Funkstille zwischen den beiden TV-Stars geherrscht haben soll, schien sich das Ex-Paar zwischenzeitlich wieder gut zu verstehen. So gut, dass die Reality-Doku „Yeliz & Jimi - We Are Family?!“ entstand. Wie Sky und RTL nun ankündigten, erscheint bereits in Kürze die zweite Staffel der Serie - obwohl die beiden Protagonisten seit geraumer Zeit wieder öffentlich im Clinch liegen.

„Große Hoffnungen, große Zukunftspläne - und nun der erneute große Bruch?“, teasert man in einer Pressemitteilung an. Die „Pläne, ein Leben zusammen als eine Art Patchworkfamilie aufzubauen“, seien demnach nicht so leicht umsetzbar wie zuvor gedacht.

Staffel folgt auf Instagram-Zoff

Weiter heißt es: „Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, neue Personen in dem Familienkonstrukt und Enttäuschung über gebrochene Versprechen führen zu Streit, öffentlichem Schlagabtausch und zur Eskalation bis hin zum drohenden, erneuten Kontaktabbruch.“ Staffel zwei des Formats werde die Frage beantworten, wie und ob „dieses bröckelnde Familienkonstrukt noch gerettet werden“ könne.

Erst im Juni hatte Yeliz Koc ihren Followern auf Instagram mitgeteilt, dass zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und der gemeinsamen Tochter derzeit wieder kein Kontakt bestehe. Zudem hatte die Influencerin und Reality-Bekanntheit (unter anderem „Der Bachelor“ und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“) wiederholt gegen ihren Ex-Partner ausgeteilt und sich öffentlich mit dessen Mutter Natascha Ochsenknecht gestritten.

Einen sechs Episoden umfassenden Einblick hinter die Kulissen des Konfliktes soll es nun ab 22. September wöchentlich auf Sky und WOW sowie auf RTL+ zu sehen geben. Zudem ist ab 1. September die gesamte erste Staffel auf RTL+ abrufbar. (tsch)