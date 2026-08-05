Über 20 Jahre ist es her, dass Thomas Stielner als Kinderstar bei „Die Rosenheim-Cops“ vor der Kamera stand. Schon in der allerersten Folge der ZDF-Krimiserie, die 2002 ihre TV-Premiere feierte, spielte er den Sohn von Marie Hofer (Karin Thaler). Dann, nach der sechsten Folge der sechsten Staffel im Jahr 2006, verschwand seine Figur Vincent Hofer spurlos aus Rosenheim - und tauchte nie wieder auf.

Zum Hauptcast gehörte Stielner zwar nie, dennoch war er in insgesamt 47 Folgen zu sehen. Fans der ersten Stunde haben ihn nicht vergessen: In Foren wurde bis heute spekuliert, was aus der Figur geworden sein könnte. Die Antwort ist simpel. „Thomas Stielner hat 'Die Rosenheim-Cops' als Teenager verlassen, da er sich anderen Aufgaben widmen wollte“, teilte eine Sprecherin der Produktion nun auf Nachfrage der „Abendzeitung München“ mit. Die Figur Vincent Hofer sei demnach „für eine Ausbildung nach München gegangen“.

Thomas Stielner absolvierte eine Ausbildung zum Zimmerer

Ganz von der Bildfläche verschwand der heute 36-Jährige nicht sofort: 2015 war er noch einmal als Gaststar in einer Folge von „Dahoam is Dahoam“ zu sehen. Dieses Intermezzo blieb jedoch die Ausnahme. „Heute arbeitet er nicht mehr als Schauspieler“, verrät die Produktion. Stattdessen schlug Stielner beruflich einen völlig anderen Weg ein: Er absolvierte eine Ausbildung zum Zimmerer und arbeitet mittlerweile in einem Betrieb außerhalb von München. Recherchen zufolge ist er dort inzwischen als Betriebsleiter tätig.

Eine Rückkehr als „Vincent Hofer“ ist trotzdem nicht völlig ausgeschlossen. Wie die Sprecherin der Produktion erklärt, sei ein Grund dafür Serientradition: „Abschiede werden in der Serie meistens bewusst nicht endgültig erzählt.“ Macher und Darsteller halten sich damit stets ein Hintertürchen offen. Dass ausgerechnet Thomas Stielner in die Rolle zurückkehrt, gilt als unwahrscheinlich. Denkbar wäre höchstens, dass ein neuer Schauspieler den Part übernimmt. Konkrete Pläne dafür gibt es bislang jedoch nicht. (tsch)