Nach Schwangerschaftstest liegen im „Sommerhaus der Stars“ die Nerven blank

Laura würde am liebsten gehen, doch das lässt Nico nicht zu. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Eins vorweg: Das RTL-Pärchen-Format „Sommerhaus der Stars“ wurde im Mai gedreht, inzwischen soll alles schon wieder ganz anders aussehen. Dennoch war es erschütternd, was Laura Parrinello (26) in Folge 3 über ihren Freund Nico Legat (28) und dessen Vater Thorsten (57) zu berichten hatte.

Letzterer habe sie nach dem noch nicht ausgestrahlten Format „Prominent verwandt“ schlecht behandelt, „als ob ich Nico fremdgegangen wär'“. Dabei war es in der Show umgekehrt gewesen: Nico hatte darin Ex-Dschungelcamperin Anya Elsner (22) „beglückt“.

Aus die Maus: Michael und Shelly müssen das „Sommerhaus“ verlassen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Sein Vater Thorsten habe „sehr, sehr negativ auf mich eingeredet, was Laura angeht“, behauptete der 28-Jährige. Auch auf Familienfeiern sei Laura nicht willkommen gewesen und das Ganze sei „sehr belastend“ für ihn. Als Anita Latifi (29) Laura fragte, ob wenigstens Nicos Mutter einen Einfluss auf die Situation habe, murmelte Laura bloß: „Die haben doch beide Angst vor dem.“

Verhältnis „ein bisschen schwierig“

Zwischen Hati (links) und Alex gibt's mal wieder Zoff. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Aktuell läuft auf SAT.1 das (im Februar gedrehte) Format „Villa der Versuchung“, in der es zu einem kurzen, liebevollen Videocall zwischen Vater und Sohn kam, nach dem Thorsten ergriffene Liebeserklärungen an seinen Sohn kundtat. Was ist da bloß los? Inzwischen gibt es ein Instagram-Statement von Nico, in dem er den Konflikt herunterspielt: Am Anfang sei es zwischen seiner Freundin und seinem Vater „ein bisschen schwierig“ gewesen, mittlerweile sei das Verhältnis allerdings „wundervoll“ und Laura „wie eine Tochter“ für Thorsten.

Das Safetyspiel „Stehvermögen“ zerrt an den Nerven. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als wäre all das nicht genug, machte die von Übelkeit geplagte Laura in der aktuellen „Sommerhaus“-Folge noch einen Schwangerschaftstest, der allerdings negativ ausfiel. Kurz danach wollte sie die Show am liebsten verlassen, was für Nico, der ihr einredete, „mental einfach nicht stark“ zu sein, nicht infrage kam. „Du bist'n Psychopath, deswegen macht dir das nichts aus“, entgegnete Laura unter Tränen.

Eifersucht und andere Dramen

Auch Kathy (links) und Ferry kommen im „Sommerhaus“ an ihre Grenzen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Beide blieben jedenfalls in der Show. Dafür mussten in dieser Folge Michael Naseband (61) und Shelly Braun (31) das „Sommerhaus“ verlassen, da sie die Exit-Challenge (Matsch-Robberei und Basketball-Würfe) gegen Hati Suárez (26) und Alexander Molz (31) verloren.

Michelle (links) und Sandro sind sauer: Sie sind fürs nächste Safety-Spiel gesperrt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Das Safety-Spiel, das vor der nächsten Rauswahl schützte, gewannen derweil Ferry Pall (31) und Kathy Hartlieb (29), die zwischendurch in der Folge Kommunikationsprobleme plagten und überdies für ein Eifersuchtsdrama bei Hati und Alex sorgten. Kathy hatte nämlich Alex Lächeln als „cute“ bezeichnet, Ferry hatte das Kompliment sorglos Hati „gepetzt“ und die war daraufhin stinkig, weil ihr Freund das ja sicher genossen habe...

Ansonsten versuchte Ferry noch, den gutgläubigen Giovanni Weisheit (32) davon zu überzeugen, dass dessen vermeintliche Verbündete Anita Latifi (29) und Nico sich hinter seinem Rücken über ihn lustig machten, doch der Zirkusartist konnte das nicht so recht glauben. Ferry gab frustriert auf.

Eskalation in der „Entscheidungsnacht“

Zwischen all den Dramen waren - für die Fans vor dem Bildschirm nur bedingt nachvollziehbar - Michelle Daniaux (26) und Sandro Ritzini (31) ins Visier der selbsternannten Alphatiere Anita und Nico geraten. Und weil sich die gegnerische Allianz offenbar nicht auf ein Paar einigen konnte, wurden diese beiden in der „Entscheidungsnacht“ am Ende der Folge für das kommende Safety-Spiel gesperrt.

Sandro warf daraufhin schlecht gelaunt Anita und deren Partner Fabrice Neda (31) vor, ihr sechs Monate altes Baby zu Hause gelassen zu haben - und so was lässt Trash-TV-Hitzköpfe bekanntlich stets eskalieren. Anita brüllte, andere brüllten mit, fast sah es nach einer Prügelei aus - doch wie das Ganze letztlich ausgehen wird, ist erst in der kommenden Folge zu sehen ... (tsch)