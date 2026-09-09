Stefan Mross ist zu Gast in der „Stefan Raab Show“. Einer RTL-Ankündigung steht am Donnerstag, 17. September, um 22.30 Uhr eine Wiesn-Spezialausgabe der Sendung auf dem Programm. Direkt im Anschluss an die Übertragung von Heidi Klums „HeidiFest“ versprechen die Macher „eine Oktoberfest-Sause der besonderen Art mit zahlreichen Überraschungen“. Raab wolle damit „die kultige Münchner Wiesn in einer Spezialausgabe seiner 'Stefan Raab Show'“ zelebrieren, heißt es in der Mitteilung des Senders.

Dass ausgerechnet Mross den RTL-Moderator dabei unterstützt, ist pikant. Erst im März hatte Raab auf Kosten seines jetzigen Gastes gescherzt. Damals war jüngst das Ende von „Immer wieder sonntags“ bekannt geworden. In seiner Show reagierte der Entertainer gespielt empört: „Die können doch nicht 'Immer wieder sonntags' absetzen! Das kann ich natürlich nicht durchgehen lassen, ich rufe jetzt mal bei der ARD an.“

Stefan Mross verabschiedete sich erst kürzlich von „Immer wieder sonntags“

In einem weiteren Sketch innerhalb der RTL-Sendung bot man an, „Immer wieder sonntags“ im Rahmen der „Stefan Raab Show“ weiterleben zu lassen - um so „zwei verlorenen Fernsehseelen ein neues Zuhause“ zu geben. Untermalt wurde das Ganze mit Bildern von Mross und Holzwurm Willi, dem Maskottchen der inzwischen abgesetzten Sendung.

Nach über 20 Jahren als „Immer wieder sonntags“-Moderator hatte sich Stefan Mross am 6. September endgültig von seiner beliebten Unterhaltungsshow verabschiedet. Grund für das Aus sind drastische Sparmaßnahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. (tsch)