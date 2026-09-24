Gerade erst war das Aus der traditionellen Silvestershow im ZDF mit Johannes B. Kerner und Andrea „Kiwi“ Kiewel bekannt geworden. Jetzt soll die Moderatorin bei einem neuen Projekt mitwirken. Wie „Bild“ berichtet, ist die 61-Jährige im Joyn-Format „Catch Us. Die Jagd durch Europa“ mit dabei - zusammen mit Comedian Chris Tall sowie TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff und dessen Sohn Jánik.

In der neuen TV-Show, die ab Dienstag, 10. November, an drei aufeinanderfolgenden Tagen um 20.15 Uhr bei ProSieben ausgestrahlt wird, werden die Kandidatinnen und Kandidaten quer durch Europa gejagt. Die Promis tauchen in einer beliebigen Großstadt unter.

Anschließend haben sechs sogenannte Hunter-Team sowie die Zuschauenden, die über Social Media und der Joyn-App auch Hinweise liefern können, fünf Tage lang Zeit, um den Standort der Stars zu ermitteln. Diese müssen währenddessen verschiedene Aufgaben bewältigen, die sie aus ihrem Versteck locken. Durch die Show führt ProSieben-Moderator Steven Gätjen.

„Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen“

Laut „Bild“ sagt Andrea Kiewel über ihre Strategie: „Ich werde versuchen, der besagte rosa Elefant im Raum zu sein.“ Die ZDF-“Fernsehgarten“-Moderatorin ist überzeugt davon, lange unentdeckt bleiben zu können: „Ich bin wahnsinnig gut darin, ein Allerweltsgesicht zu machen.“

Für Chris Tall sei das Format eine „Mischung aus Klassenfahrt, Verfolgungsjagd und dem schlimmsten Versteckspiel meiner Kindheit“. Er wolle „ruhig bleiben, nicht auffallen und vor allem nicht anfangen zu viel zu quatschen. Also genau das Gegenteil von dem, was ich sonst beruflich mache“, sagt er.

Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik setzen vor allem auf Teamwork. „Mein Vater hat andere Skills als ich, und das macht es spannend“, meint Jánik. Genaueres verraten sie noch nicht. Jenke scherzt: „Wir haben eine Hammerstrategie, aber die verraten wir nicht. Denn wir fürchten, dass unsere Verfolger hier mitlesen.“ (tsch)