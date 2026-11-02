Bis zuletzt war Regina Ziegler aktiv, im Oktober war sie noch bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen zu sehen. Am Sonntag ist die Filmproduzentin überraschend in Berlin verstorben. Das ZDF reagiert auf die traurige Nachricht mit gleich mehreren Programmänderungen.

So wird die für Montagabend (2. November) um 20.15 Uhr geplante Ausstrahlung einer Folge der Krimireihe „Der Geier“ mit dem Titel „Blut und Zweifel“ zugunsten einer Episode der von Ziegler produzierten Fernsehfilmreihe „Familie Bundschuh“ verschoben. Gezeigt wird die achte Episode „Bundschuh vs. Bundschuh“. Ein neuer Sendetermin für „Der Geier - Blut und Zweifel“ ist noch nicht bekannt. Der Krimifilm ist aber bereits beim ZDF Streaming verfügbar.

„Regina Ziegler hat deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben“

In der Nacht von Montag auf Dienstag (3. November) räumt der dokumentarische Spielfilm „Formen moderner Erschöpfung“ seinen Sendeplatz für „Fabian“. Die 1980 veröffentlichte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Kästner war die erste große Zusammenarbeit Zieglers mit dem ZDF. Regie führte Wolf Gremm, der 2015 verstorbene zweite Ehemann Regina Zieglers.

Im weiteren Verlauf der Woche soll es zu zusätzlichen Programmänderungen kommen. So sind Wiederholungen der Krimireihe „Kommissarin Heller“ (2014-2021) sowie des Historiendramas „Die Holzbaronin“ (2012) geplant. WDR und ARD reagieren ebenfalls auf den Tod Zieglers. In deren Mediathek stehen unter anderem das Geschichtsdrama „Martha Liebermann - Ein gestohlenes Leben“ (2022) und die Serie „Weissensee“ (2010-2018) zum Abruf bereit.

Regina Ziegler wurde 1973 mit der Gründung ihrer Produktionsfirma Ziegler Film zur ersten unabhängigen Filmproduzentin Deutschlands. „Mit ihrem kreativen und unternehmerischen Lebenswerk hat Regina Ziegler deutsche Film- und Fernsehgeschichte geschrieben“, würdigt ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler ihr Erbe in einer Pressemitteilung. „Regina Ziegler war und bleibt ein großes Vorbild für Frauen in unserer Branche“, fügt Programmdirektorin Nadine Bilke hinzu. „Als Deutschlands erste Filmproduzentin hat sie den Weg für uns alle geebnet.“ (tsch)