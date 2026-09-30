Sie kennen sich bereits seit ihrer frühen Jugend: Als er 15 und sie 13 Jahre alt war, lernten sich Julian Weigl und Sarah Richmond kennen. Zehn Jahre später folgte die Hochzeit. 2021 und 2024 kamen schließlich ihre beiden gemeinsamen Töchter zur Welt. Nun erwarten der 31-jährige Fußball-Star und die 29-jährige TV-Moderatorin ihr drittes Kind - kurz nachdem sie einen schweren Verlust verarbeiten mussten.

Erst im Februar hatte Sarah Richmond bei Instagram ihren Schicksalsschlag öffentlich gemacht: „Wahrscheinlich hätte ich ungefähr jetzt von meiner Schwangerschaft erzählt, dem wohl schönsten Geheimnis der letzten Wochen. Aber leider ist unsere Reise viel zu schnell vorbei, noch bevor wir unser Baby kennenlernen durften.“ Jetzt teilte sie mit ihrem Mann deutlich erfreulichere Nachrichten.

„Ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Hoffnung, ein ganz neues Kapitel“, schreiben Julian Weigl und Sarah Richmond zu einem geposteten Video, das die beiden innig vor einer Palmenkulisse zeigt. Immer wieder streichelt und küsst der ehemalige Profi von Borussia Dortmund den runden Bauch seiner Frau. Die Botschaft ist klar: Das dritte Kind ist unterwegs!

Promis gratulieren

„Es ist so wunderschön! Ich freue mich vom ganzen Herzen mit euch“, gratuliert Model Anna Adamyan, die selbst mehrere Fehlgeburten erlitten hat, in der Kommentarspalte. „Freue mich sehr für euch“, schreibt auch Scarlett Gartmann-Reus. Viele weitere Promis lassen Herz-Emojis da.

Julian Weigl ist mittlerweile in Saudi-Arabien für den Klub Al-Qadsiah aktiv. Zuvor spielte der frühere deutsche Nationalspieler unter anderem für Borussia Dortmund, Benfica Lissabon und Borussia Mönchengladbach. Seine Frau Sarah Richmond ist vor allem als ehemalige Moderatorin der „Toggo Show“ bei Super RTL (inzwischen RTL Super) bekannt, war aber auch als Radiomoderatorin beim WDR tätig.

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