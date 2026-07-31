In den 90er-Jahren gehörte „Clueless“ zu den Kultfilmen überhaupt - nun dürfen sich Fans freuen: Cher Horowitz feiert ihr Comeback. Mehr als 30 Jahre nach dem Kinostart der Teenie-Komödie schlüpft Schauspielerin Alicia Silverstone (49) erneut in ihre wohl bekannteste Rolle. Der Streaminganbieter Paramount+ hat eine Fortsetzungsserie zur Kult-Komödie angekündigt.

Die neue Serie versetzt Cher Horowitz in die Gegenwart. Aus der modebewussten Highschool-Schülerin von einst ist mittlerweile eine erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter geworden. Nun bringen ausgerechnet die Teenagerjahre ihrer eigenen Tochter Cher an ihre Grenzen.

Ursprünglich war die Serienfortsetzung für den Streamingdienst Peacock entwickelt worden, wie „Variety“ berichtet. Nun hat Paramount+ übernommen. Geplant sind zunächst sechs Folgen, die Dreharbeiten sollen 2027 in Los Angeles beginnen. Produziert wird das Projekt von CBS Studios.

Kultfilm „Clueless“ lief 1995 in den Kinos

„Clueless“ kam 1995 in die Kinos und basiert lose auf Jane Austens Roman „Emma“. Neben Alicia Silverstone, die damals 18 Jahre alt war, gehörten unter anderem Paul Rudd, Brittany Murphy, Stacey Dash und Donald Faison zur Besetzung.

Auch im Fernsehen war Cher Horowitz bereits unterwegs: Von 1996 bis 1999 lief eine Serienversion von „Clueless“ über drei Staffeln. In der Adaption übernahm Schauspielerin Rachel Blanchard die Hauptrolle.

Zuletzt erhielt der Film zudem eine besondere Auszeichnung: Die Library of Congress nahm „Clueless“ in das offizielle Filmregister der Vereinigten Staaten auf - eine Anerkennung für Werke, die kulturell, historisch oder ästhetisch besonders bedeutend sind. (tsch)