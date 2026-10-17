Ein Paukenschlag erschüttert die Rock- und Metal-Welt: Nach mehr als zehn gemeinsamen Jahren endet die Zusammenarbeit der finnischen Band Nightwish mit ihrer niederländischen Frontfrau Floor Jansen. „Nach reiflicher Überlegung haben wir einvernehmlich beschlossen, getrennte Wege zu gehen“, gab die Band am Donnerstag (15. Oktober) in einem Statement auf ihrem Instagram-Kanal bekannt. Weiter erklären sie: „Diese Entscheidung ist für uns und unsere zukünftigen Ziele notwendig und wichtig.“

Auch Frontfrau Floor Jansen hat sich zu der Trennung geäußert und betont: „Enden schaffen neue Anfänge, und auch wenn es eine schwere Entscheidung war, glaube ich, dass eine vielversprechende musikalische Reise vor mir liegt.“ Ihre Fans lädt die 45-Jährige herzlich ein, sie auf ihrem neuen Karriereweg zu begleiten und bedankt sich für die „Unterstützung durch all die Höhen und Tiefen des Lebens“.

Eine letzte, gemeinsame Tournee von Nightwish und Floor Jansen wird es nicht geben. „Meine Solokarriere wird nun meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen“, erklärt die Sängerin. Auch wenn der Abschied viele Fans schmerzen dürfte, gibt es für die bereits einen Lichtblick: Für das kommende Jahr sind gleich zwei neue Alben angekündigt - jeweils eines von Nightwish und von Floor Jansen. Auch eine Solotour plant die Sängerin - ob diese ebenfalls 2027 stattfinden soll, steht bisher nicht fest. (tsch)