„Nach unten offene Hohlbirnen-Skala“Sebastian Pufpaff zieht über „Sommerhaus“-Kandidaten her

„Das Sommerhaus der Stars“, der ZDF-“Fernsehgarten“ und Andrea Kiewel: Bei „TV total“ teilte Sebastian Pufpaff am Dienstagabend wieder gegen zahlreiche TV-Formate und Stars aus. Besonders die Kandidaten der RTL-Realityshow lösten mit ihren Wissenslücken eine regelrechte Fassungslosigkeit bei dem Moderator aus.

So sei laut Pufpaff nicht nur bekannt, „dass es dem 'Sommerhaus der Stars' seit jeher an Stars mangelt“. Er beschäftigte sich außerdem mit der Frage: „Wie dumm sind die Kandidaten wirklich auf der nach unten offenen Hohlbirnen-Skala? Oder ist das alles nur gespielt?“

Als Beweisvideo wurde ein Ausschnitt aus der Sendung eingespielt, in dem das Allgemeinwissen der Stars auf die Probe gestellt wurde. Doch mit Fragen, in denen etwa nach der Länge des weiblichen Zyklus gefragt wurde, konnten die „Sommerhaus“-Bewohner augenscheinlich nichts anfangen. Fabrice Neda etwa tippte auf sechs Tage - und zeigte sich von der richtigen Antwort sichtlich überrascht: „28 Tage - haben Frauen 28 Tage ihre Tage?“

Als Fabrices Freundin Anita Latifi zugab, selbst keine Ahnung zu haben, resümierte Pufpaff: „Das ist auf jeden Fall nicht das Dr. Sommerhaus der Stars.“ Es sollte nicht die einzige Wissenslücke der Stars bleiben: Auch mit dem Begriff „Substantive“ konnte kaum einer etwas anfangen, genauso wenig mit der Frage, wo die Sonne untergehe.

Sebastian Pufpaff über Ausschnitt aus dem ZDF-Fernsehgarten: „Das ist eindeutig gefummelt“

Hati Suarez' Antwort - „Der Erde“ - sorgte für Fassungslosigkeit bei dem ProSieben-Moderator: „'Der Erde' - das ist das Falscheste ... Selbst 'Holzhobel' wäre eine richtigere Antwort gewesen!“, polterte Pufpaff. Es sei „eine Antwort, die unter der Haut geht“, stichelte er. Nico Legats falsch aufgesagte Eselsbrücke, die ihn dennoch zur richtigen Antwort „Westen“ führte, kommentierte Pufpaff trocken mit den Worten: „Anders als sein Vater hat Nico nicht die Ausrede, er hätte zu viele Kopfbälle an den Kopf bekommen.“

Um sein Lieblingsthema kam Sebastian Pufpaff aber auch in dieser Ausgabe nicht herum: Andrea Kiewel und der ZDF-“Fernsehgarten“. Nachdem er bereits vergangene Woche Kiwis Nähe zu ihren Gästen aufs Korn genommen hatte, griff der Moderator das Thema nun erneut auf.

Auslöser war ein eingeblendeter Ausschnitt aus der ZDF-Sendung, in dem Andrea Kiewel versuchte, gemeinsam mit einem Gast die bekannte „Ich fliege“-Szene aus dem Film „Titanic“ nachzustellen. Sie legte dafür kurzerhand die Arme des Mannes um ihre Taille - für Pufpaff die perfekte Steilvorlage.

Er erklärte die Situation kurzerhand zum eindeutigen „Gefummel“ und holte seinen bereits etablierten „Grabbel-Fummel-Kalender“ hervor. „Meine Damen und Herren, das ist eindeutig gefummelt!“, stellte er fest. Die Verbindung zwischen Kiwi und dem Thema Fummeln sei inzwischen so selbstverständlich wie „Galeria Kaufhof und Insolvenz“, scherzte Pufpaff. (tsch)