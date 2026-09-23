Taylor Swift hat die Spekulationen beendet: Der US-Popstar hat eine neue Single angekündigt. Am Dienstag verkündete die 36-Jährige auf Instagram, dass der Song bereits in wenigen Tagen erscheinen soll. „Ich habe es kaum erwarten können, euch mitzuteilen, dass meine brandneue Single 'Patient Zero' am 25. September erscheint“ „, schrieb Swift. Auf ihrer Homepage bietet sie drei CDs in Sammlerausgabe mit doppelseitigen Covern an - erhältlich für 24 Stunden oder solange der Vorrat reicht.

Der Ankündigung ging ein mysteriöses Detail voraus: Swift hatte zuvor ihre Instagram-Biografie umgeschrieben und drei Nullen eingebaut - „Und, Baby, das ist Sh0w-Business f0r y0u. ❤️‍🔥“ - während auf ihrer Website parallel eine Countdown-Uhr zu laufen begann.

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Taylor Swift erhält neu geschaffenen MTV-Award

Die Single-Ankündigung fällt in eine ereignisreiche Woche für den Megastar. Am kommenden Sonntag wird Swift bei den MTV Video Music Awards 2026 als erste Künstlerin überhaupt mit dem neu geschaffenen „Artist Director Honors“-Preis ausgezeichnet, der laut MTV-Mitteilung Künstler würdigt, deren Regiearbeit „die Möglichkeiten von Musikvideos erweitert und die Kunst des visuellen Erzählens vorangebracht hat“. Swift hat im Lauf ihrer Karriere zahlreiche ihrer eigenen Musikvideos inszeniert. Bei der Verleihung selbst tritt sie zudem mit neun Nominierungen an, darunter für das Video des Jahres mit „The Fate of Ophelia“ - Konkurrentin Madonna führt das Feld mit elf Nominierungen an.

Spekulationen um neue Musik hatten sich zuletzt schon bei den Emmys 2026 verdichtet: In einem vorab aufgezeichneten Sketch zu „Law & Order: Special Victims Unit“ trat Swift gemeinsam mit Moderatorin Mariska Hargitay auf - gespickt mit Easter Eggs für ihre Fans. Musikalisch hatte sich Swift zuletzt im Juni mit „I Knew It, I Knew You“ für den Pixar-Film „Toy Story 5“ gemeldet. Ihr bislang letztes Album, „The Life of a Showgirl“, veröffentlichte sie 2025. (tsch)