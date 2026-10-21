„Sehr schade“Narumol ist von „Bauer sucht Frau“ enttäuscht

In Staffel fünf fand sich mit Josef und Narumol das „Bauer sucht Frau“-Traumpaar schlechthin. Inzwischen habe sich die RTL-Kuppelshow jedoch verändert - sehr zum Bedauern von Narumol David, die nun im Gespräch mit „Focus online“ sagte: „Ich glaube, dass viele Teilnehmer heutzutage vielleicht auch mit der Hoffnung auf ein wenig Bekanntheit an diesem Format teilnehmen und der ursprüngliche Gedanke dadurch etwas verloren gegangen ist.“

Sie selbst habe sich damals in der Sendung beworben, „weil ich wirklich auf der Suche nach dem richtigen Partner für mich war“, erklärte die gebürtige Thailänderin. Dasselbe gelte für ihren Mann, den Milchbauer Josef. „Wir sind ganz normale, bodenständige Leute, die auf der Suche nach der großen Liebe waren.“ Dass dies mittlerweile möglicherweise nicht mehr bei allen Kandidatinnen und Kandidaten der Fall sei, finde die 61-Jährige „sehr schade“.

Narumol überrascht mit „Traumschiff“-Rolle

2009 hatten sich Narumol und Josef in der von Inka Bause moderierten Show kennen- und lieben gelernt. Nur ein Jahr später gaben sich der Landwirt und seine Traumfrau in der St. Nikolaus-Kirche im malerischen Pittenhart in Oberbayern das Jawort. 2011 erblickte Töchterchen Jorafina das Licht der Welt. Still wurde es seither nur selten um das TV-Paar. 2022 etwa ließen sich Narumol und Josef von RTLZWEI-Kameras begleiten, als sie ein zweites Mal heirateten - nach thailändischer Tradition.

Auch ins Reality-TV wagte sich Narumol in den vergangenen Jahren immer wieder. Unter anderem nahm sie an Sendungen wie „Kampf der Realitystars“ und „The 50“ teil. Zuletzt ergatterte sie sogar eine Episodenrolle im ZDF-“Traumschiff“. Zu sehen ist die Folge, in der neben Narumol auch Gaststars wie Leonard Lansink und Mascha Schrader nach Bangkok reisen, bereits jetzt im Streamingportal des Senders. Im linearen Fernsehen wird die Episode dann im November in der Primetime des ZDF ausgestrahlt, ein genauer Sendetermin ist allerdings noch nicht bekannt. (tsch)