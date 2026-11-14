Mit ihrem Humor, ihrer natürlichen Art und dem ein oder anderen, nicht immer absichtlich entstandenen Kultspruch gewann Narumol David 2009 als Kandidatin der fünften Staffel der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ nicht nur das Herz des bayerischen Milchbauern Josef, sondern auch das zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer. Geheiratet wurde 2010, 2011 kam Narumols und Josefs Tochter Jorafina zur Welt. Ruhig wurde es um die Thailänderin auch nach „Bauer sucht Frau“ nicht, denn Narumol blieb dem Reality-TV treu.

So nahm sie unter anderem an „Kampf der Realitystars“, GRIP - Promi Kart Masters“ sowie zuletzt an „The 50“, „The Power - Wer hat die Macht“ und „Kampf der RealityAllstars“ teil. Einblicke ins Privatleben gab sie außerdem in „Echt Familie - Das sind wir!“ und „Narumol & Josef - Unsere Geschichte geht weiter!“, wo das Paar sich ein zweites Mal das Jawort gab, diesmal nach thailändischer Tradition in Narumols Heimat.

Nach Thailand führt die 61-Jährige nun auch ihr neuester Fernsehauftritt, und der hat mit Reality so gar nichts zu tun: Narumol geht unter die Schauspielerinnen und übernimmt eine Gastrolle in „Das Traumschiff: Bangkok“, zu sehen am Sonntag, 22. November, zur Primetime im ZDF, sowie vorab auf zdf.de.

Vom „Traumschiff“ zum „Tatort“?

Narumol spielt darin eine Köchin und Streetfood-Verkäuferin. Bei den Dreharbeiten machte sie auch Bekanntschaft mit Florian Silbereisen, seit 2019 als Max Parger der Kapitän bei „Das Traumschiff“. Der Moderator und Schauspieler sei ein „unfassbar sympathischer, nahbarer und herzlicher Mensch“, erzählte Narumol im Gespräch mit tvspielfilm.de. „Er ist proaktiv auf mich zugekommen und hat mir mit viel Verständnis Tipps gegeben, wie ich die Rolle bestmöglich umsetzen kann.“

Während sie im Reality-Fernsehen spricht, wie ihr der Schnabel gewachsen ist, fiel Narumol das Auswendiglernen und Aufsagen der vorgegebenen Texte schwer, wie sie im Interview mit der Zeitschrift „Das neue Blatt“ gestand: „Ich habe mich auch ein bisschen über mich geärgert, weil die Leute in der Hitze geschwitzt haben, und dann musste die Szene wegen mir wiederholt werden.“ „Gerettet“ habe sie Silbereisen: „Er hat zu mir gesagt: 'Hallo, pass mal auf - genauso habe ich auch angefangen. Mache dir keine Gedanken'.“ Ihre Erleichterung, als ihre Szenen endlich im Kasten waren, sei groß gewesen, erinnert sich Narumol.

Das klingt nicht gerade so, als würde man sie in Zukunft häufiger im fiktionalen Fernsehen sehen. Es sei denn, ihr als Scherz gemeinter Vorschlag wird tatsächlich eines Tages in die Tat umgesetzt: „Vielleicht sollte ich eine Leiche im 'Tatort' spielen, die hat keinen Text.“ (tsch)