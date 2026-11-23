Natalia Wörner (59) steht seit Jahrzehnten erfolgreich als Schauspielerin vor der Kamera. Aktuell ist sie im ZDF-Thriller „Wahrheit oder Lüge - Maria hat Angst“ (Montag, 23.11., 20.15 Uhr, ZDF) in der Rolle der Strafverteidigerin Annabelle Martinelli zu sehen. Darin setzt sie sich für eine Frau ein, die Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde.

Dass mit der Rolle ihr gesellschaftliches Engagement in ein wiederkehrendes Format fließen darf, sieht Wörner als „Riesenprivileg“. Auch dafür, dass sie jenseits der 50 noch spannende Rollen vor der Kamera verkörpern darf, weiß die 59-Jährige zu schätzen: Neben ihrer Rolle als Annabelle Martinelli ist sie auch regelmäßig als Kriminalkommissarin Jana Winter in „Unter anderen Umständen“ und als Karla Lorenz in „Die Diplomatin“ zu sehen.

Natalia Wörner spielt in der ZDF-Reihe „Wahrheit oder Lüge“ die Anwältin Annabelle Martinelli. (Bild: ZDF / Nik Konietzny) Copyright: ZDF / Nik Konietzny

Dazu erklärt Wörner im Interview mit der teleschau: „Ich empfinde eine Demut und Dankbarkeit dafür, dass ich mit drei fantastischen Frauen regelmäßig spazieren gehen darf.“ Dies sei „überhaupt nicht selbstverständlich in der TV-Welt“. Zugleich betont Wörner, viel dafür zu tun, „dass das so aufrechte Formate bleiben“.

Natalia Wörner: Frauen werden „auf biologische Dienstleistungswesen reduziert“

Dass Schauspielerinnen ab einer gewissen Altersgrenze oftmals von der Bildfläche verschwinden oder nur noch Rollenangebote als „Die nette Dame von nebenan“ bekommen, empfindet Wörner als „ganz bitter“. „Es ist kein Geheimnis, dass Frauen ab Mitte 40 in der Regel sehr stereotype Frauenrollen angeboten bekommen. Oder anders ausgedrückt: Es gibt wenig Hauptrollen für Frauen über 50, die noch aktive, streitbare, sexuelle Wesen sein dürfen.“

Umso wichtiger sei es ihr, „den nächsten Generationen den Weg mitzuebnen und zu zeigen: Die Frauen, die jetzt Ü-50 sind, sind spannende Menschen.“ Während Männer im selben Alter oft als „Helden“ gelten würden, würden Frauen „auf biologische Dienstleistungswesen“ reduziert. Die 59-Jährige macht deutlich: „Dagegen muss man sich wirklich wehren. Das versuche ich mit meinen Rollen in meinen Filmen.“ (tsch)