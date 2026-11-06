Natascha Ochsenknecht offenbart im Gespräch mit Ex Umut Kekilli„Ja, ich date jemanden!“

„Wir hatten wirklich eine super Zeit, bis er es verk... hat.“ - So fasst Natascha Ochsenknecht (62) ihre gescheiterte Beziehung zu Umut Kekilli zusammen. Mit dem 20 Jahre jüngeren Ex-Fußballer war Ochsenknecht neun Jahre lang liiert. 2017 verlobte sich das Paar, ehe kurz darauf die Trennung folgte. Bei „Eating With My Ex VIP“ (Paramount+) treffen beide wie andere prominente Ex-Paare aufeinander.

„Zur Trennung kam es dadurch, dass ich einen Fehltritt hatte“, erklärt Umut Kekilli. „Ich hatte mit jemandem was, einmalig.“ Für Natascha Ochsenknecht ein unverzeihlicher Fehler: „Dann war für mich Schluss, das brauche ich nicht“, stellt sie in der Show klar. Der frühere Profi-Fußballer gibt sich reumütig und erinnert sich, bei seinem Auszug extrem wütend auf sich selbst gewesen zu sein, „dass ich so eine tolle Beziehung einfach so weggeschmissen habe“. Dies sei „einer meiner größten Fehler“ gewesen, so Kekilli.

Das Paar führte zunächst eine Fernbeziehung. Als Umut Kekilli seine Karriere als Profi-Kicker beendete, zog er schließlich aus der Türkei zu Natascha nach Berlin. Doch die neuen Lebensumstände wurden zunehmend zur Belastungsprobe für das Paar. Und auch vor Kekillis Seitensprung habe es zwischen Ochsenknecht und ihm gekriselt. „Es fing vorher schon an, dass es nicht mehr ganz rund gelaufen ist, weil er fast gar kein Fußball mehr gespielt hatte“, erinnert sich Natascha Ochsenknecht. Ihr damaliger Partner habe „nur noch auf der Bank“ gesessen, „und das wurde natürlich immer mehr zum Frust-Thema“.

Natascha Ochsenknecht konfrontiert Ex: „Du hast das ganze Ding an die Wand gefahren!“

Mit Ex-Profikicker Umut Kekilli war Natascha Ochsenknecht neun Jahre liiert. (Bild: 2014 Getty Images/Thomas Lohnes) Copyright: 2014 Getty Images/Thomas Lohnes

Auch der 42-Jährige weiß: „Der größte Grund lag darin, dass ich einfach keine Beschäftigung hatte, und nach dem Fußball bin ich natürlich in ein Loch gefallen.“ Dass er Natascha betrogen hat, bezeichnet er rückblickend als „großen Fehler“. Er betont: „Ich habe einfach mir gegenüber nicht mehr diese Wertschätzung gefühlt.“ Ochsenknecht resümiert trocken: „Du hast das ganze Ding an die Wand gefahren!“

Mittlerweile ist Kekilli wieder in einer festen Beziehung. Seit 2019 ist er mit Model und Influencerin Ina Maria Schnitzer liiert. Im Juli 2020 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Im Gespräch mit seiner Ex möchte er erfahren, wieso sie „keinen neuen Mann“ finde. Doch zur Überraschung des 42-Jährigen widerspricht die dreifache Mutter: „Das stimmt ja nicht, das ist nicht das Problem.“ Sie habe aus der Vergangenheit gelernt und halte ihre Beziehungen nun aus der Öffentlichkeit raus. Sie offenbart dennoch: „Ja, ich date jemanden!“

Mehr Details verrät sie nicht: „Warum sollte ich alles darüber erzählen, das mache ich nicht. Ich weiß ja nie, wie das weitergeht, ob das weitergeht“, gibt sie zu bedenken. Auch gemeinsame öffentliche Auftritte werde es nicht geben: „Der hat einen anderen wichtigen Job, da muss man nicht mit mir über den roten Teppich gehen.“

Umut Kekilli bleibt skeptisch. Er meint: „Wenn sie jemanden hat, dann freue ich mich für sie, aber ich glaube nicht, dass sie jemanden hat. Ich glaube, da hat sie mich ein bisschen angeflunkert.“

Neue Folgen „Eating With My Ex VIP“ erscheinen dienstags auf Paramount+. (tsch)