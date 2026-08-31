Natascha Ochsenknecht spricht in Podcast über Schönheits-OP„Es war die beste Entscheidung“

Anfang des Jahres unterzog sich Natascha Ochsenknecht (62) einer Schönheits-OP. Das ehemalige Model ließ sich ihren Hals und die Kieferpartie straffen. Im Podcast „Glow Up Your Life“ mit Katja Burkard spricht die 62-Jährige nun offen über den Eingriff und ihre Beweggründe.

Auf die Nachfrage Burkards, was Ochsenknecht an ihrem Aussehen vor der Operation gestört habe, erwidert diese: „Mein Hals. Ich sah aus wie ein alter Truthahn.“ Auf Fotos habe sie ihren Hals stets retuschiert und sich vor der Kamera so platziert, dass die Haut am Hals möglichst straff aussah. „Es passt nicht zu meinem Gesicht“, sei damals einer ihrer Gedanken gewesen.

Sie habe sich letztlich dazu entschlossen, ihren Hals operativ straffen zu lassen. Der Arzt sei ihr von einer Freundin empfohlen worden und habe ihr erklärt, dass bei einer Straffung des Halses auch die Haut an der Kieferpartie angepasst werden müsse, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

Natascha Ochsenknecht wehrt sich gegen Kritik: „Die Würde legen für mich Leute ab, die das verurteilen“

Die dreifache Mutter sei sich bewusst gewesen, dass es sich bei dem Eingriff durchaus um „eine schwere Nummer“ gehandelt habe. Sie habe sich nach der Operation entsprechend Zeit genommen, zu Hause zu bleiben. Ochsenknecht gesteht: „Ich war seit Jahren das erste Mal wieder vier, fünf Wochen zu Hause.“

Dennoch versichert sie im Gespräch mit Burkard: „Es war die beste Entscheidung und deswegen hatte ich keine Angst. Ich hatte ein gutes Gefühl.“ Das Ergebnis trage sie nun „mit Stolz“: „Ich bin so happy über meinen neuen Hals!“

Vermeintliche Kritik von außen wehrt die 62-Jährige indes ab: „Es ist dein Leben, es ist dein Gesicht, es sind deine Entscheidungen“, gibt sie zu bedenken.“Wenn du mit dir selber im Reinen bist und das für dich brauchst, dann mach es. Fertig aus!“ Auf eine Schönheits-OP zu verzichten, um „in Würde zu altern“, davon halte sie nichts: „Die Würde legen für mich Leute ab, die das verurteilen“, erklärt sie. Würde bedeute für sie vielmehr, „so zu entscheiden, wie ich mich wohlfühle. Das ist meine Würde“, stellt Natascha Ochsenknecht klar. (tsch)