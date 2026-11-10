Am Tag vor Heiligabend feiert das Erste mit einer neuen Sendung die Kraft der Gemeinschaft: In „O du fröhliche - Deutschland singt!“ stimmen Chöre aus ganz Deutschland, unterstützt von Künstlern wie Sarah Connor, Jonas Kaufmann, Emma Kok und Rea Garvey sowie den Zuschauern daheim, gemeinsam Weihnachtslieder an. Entstehen soll so laut ARD „das größte Weihnachtssingen aller Zeiten“. Gesendet wird aus der Merkur Spiel-Arena Düsseldorf, aber auch Stadien in Berlin, Köln, Magdeburg, Nürnberg und Rostock werden zugeschaltet.

Die Moderation der besinnlichen Weihnachtssause im XXL-Format übernimmt Esther Sedlaczek. „Im Stadion beeindruckt es mich immer wieder, welche Kraft entsteht, wenn Tausende Menschen gemeinsam ein Lied anstimmen“, wird Sedlaczek in einer Pressemitteilung zitiert. „Und wenn nicht Tore, sondern Töne im Mittelpunkt stehen und statt Stadionhymnen die schönsten Weihnachtslieder gesungen werden, entsteht ein besonderes, verbindendes Gefühl.“

Neue ARD-Show „ein großes Geschenk“

Im Rahmen der ARD-Mitmachaktion „Wir singen! Ihre Stimme gehört dazu.“ werden Chöre aus ganz Deutschland aufgerufen, sich an dem Weihnachtsevent zu beteiligen. Ausgewählte Gesangsgruppen werden zudem bis Weihnachten in TV-, Radio- und Social-Media-Beiträgen vorgestellt.

„Menschen vor den Bildschirmen zusammenzubringen und ihnen am Vorweihnachtsabend einen ganz besonderen, magischen Moment zu schenken - das möglich machen zu dürfen, ist für uns ein großes Geschenk“, hatte ARD-Programmdirektorin Christine Strobl bei einer ersten Vorstellung des Konzepts im Sommer erklärt. Mit der Show wolle man „Menschen verbinden, gemeinsame Erlebnisse schaffen und ein Stück Zusammenhalt sichtbar und erlebbar machen“.

„O du fröhliche - Deutschland singt!“ ist am Mittwoch, 23. Dezember, um 20.15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek zu sehen. (tsch)