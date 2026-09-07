Nach zwei Mobbingskandalen, homophoben Äußerungen und dem Tod eines Ex-Teilnehmers beendete SAT.1 2021 das Kapitel „Promis unter Palmen“ - nur, um das Format vier Jahre später wieder zurück ins Programm zu holen. Nun geht die umstrittene Reality-Show erneut auf Sendung. Welche Stars sich in der nunmehr fünften Staffel um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zanken werden, gab der Sender am Montag bekannt.

Mit von der Partie sind demnach Modeschöpfer Harald Glööckler sowie Reality-Krawallmacherin Elena Miras. Einmal mehr polarisieren dürfte Ex-Dschungelcamperin und Schweizer „Bachelorette“ Ariel. In Thailand trifft sie unter anderem auf die beiden ehemaligen Dschungelkönige Marc Terenzi und Peer Kusmagk.

Ebenfalls mit von der Partie: Schauspieler Stephen Dürr (“Alles was zählt“), Mörtel-Ex Cathy Lugner, Ginger Costello-Wollersheim sowie die Reality-Bekanntheiten Vanessa Brahimi (“Das Sommerhaus der Normalos“), Umut Tekin (“Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“), Chris Broy (“Kampf der Realitystars“) und Jessica Zemer (“Beauty and the Nerd“).

Die Dreharbeiten hätten einer SAT.1-Ankündigung zufolge bereits begonnen. Zu sehen sein wird die Staffel voraussichtlich im Frühjahr 2027, ein genauer Starttermin ist bislang nicht bekannt.

Shitstorm nach Mobbing und homophoben Äußerungen

In der Vergangenheit schrieb „Promis unter Palmen“ vorrangig Negativschlagzeilen. 2020 war Claudia Obert Opfer massiver Mobbing-Anfeindungen von einigen Konkurrentinnen und Konkurrenten um den Show-Sieg. Nach starker öffentlicher Kritik an der unkommentierten Ausstrahlung der Exzesse wurde die entsprechende Folge aus der Mediathek entfernt.

2021 folgte der nächste Skandal um einen Promi-Teilnehmer der Show: „Prinz Marcus von Anhalt hat sich in der ersten Folge der 2. Staffel inakzeptabel homophob geäußert“, hieß es damals auf der Sendungsseite im Streaming-Dienst Joyn und weiter: „SAT.1 hat entschieden, die Folge zu entfernen.“ Zuvor war über den Sender ein massiver Shitstorm hereingebrochen. Vor allem die Tatsache, dass SAT.1 die fraglichen Szenen wiederum unkommentiert zeigte, kritisierten viele. Nachdem sich offenbar auch in Folge 2 Mobbing-Szenen zugetragen hatten, wurde die Episode kurzfristig neu geschnitten und um 30 Minuten gekürzt ausgestrahlt.

Das - inzwischen wieder revidierte - Ende der Reihe besiegelte dann der überraschende Tod von Willi Herren. Der Partysänger war Teilnehmer der zweiten Staffel. Die Trauernachricht überschattete die ohnehin schon belastete Ausstrahlung so sehr, dass der Sender das Format vorerst einstellte: „Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden“, hieß es in einer Mitteilung. Beim Streamingdienst Joyn ist die zweite Staffel bis heute nicht abrufbar. (tsch)