Neue Show „In the Dark“Diese sechs Promis stellen sich dem Grusel-Experiment

In dieser neuen Show müssen sich Promis ihren Ängsten stellen: Sechs Stars wagen sich gemeinsam an ein ungewöhnliches Experiment. In der neuen Adventure-Show „In the Dark - Wer übersteht die Nacht?“ von ProSieben und Joyn verbringen sie mehrere Nächte an Orten, an denen es angeblich spuken soll. Der Start ist für Ende November 2026 geplant. Dann soll das Format sowohl bei ProSieben als auch auf Joyn verfügbar sein.

Zu den Schauplätzen gehören eine verlassene Heilanstalt, ein ehemaliges Gefängnis und ein rund 1000 Jahre altes Schloss. Begleitet werden die Teilnehmer von Ariane „Minckee“ Gerhold, Geister-Expertin und Medium. Mit Kameras und technischen Geräten sollen mögliche paranormale Aktivitäten untersucht werden. Gleichzeitig müssen die Promis in Isolation verschiedene Aufgaben bewältigen.

„In the Dark - Wer übersteht die Nacht?“: Diese Promis sind dabei

Neben Moderatorin und Kolumnistin Paula Lambert (52) nehmen auch Schauspielerin Mirja Du Mont (50) und Ex-Handball-Profi Pascal „Pommes“ Hens (46) an dem Grusel-Experiment teil.

Komplettiert wird die Runde durch Juna Klee (24), bekannt durch ihre Teilnahme an „Germany's Next Topmodel“, sowie den Hamburger Influencer Sanijel Jakimovski und Content-Creator Karsten Robert, der mit seinem Instagram-Kanal „Lost History“, auf dem er verlassene Orte erkundet, mehr als 3,4 Millionen Follower erreicht. Damit bringt Robert bereits einiges an Erfahrung mit ungewöhnlichen und verlassenen Schauplätzen mit.

Bei „In the Dark - Wer übersteht die Nacht?“ sollen die Teilnehmer herausfinden, wie sie auf eine ungewohnte Umgebung und mögliche paranormale Erscheinungen reagieren. Produziert wird die Show von der studio flitz GmbH. (tsch)