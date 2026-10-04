Ab Montag, 5. Oktober stehen die Kandidaten und Kandidatinnen von „Promi Big Brother“ wieder unter der Dauerüberwachung des „großen Bruders“. Dann müssen sie Tag und Nacht auf engstem Raum miteinander ausharren - und um den Sieg kämpfen.

Vergangenes Jahr wurden die Stars auf den „Rohbau“ geschickt, dieses Jahr wird es etwas gemütlicher. Zumindest auf den ersten Blick. Unter dem Motto „Garten“ schickt „Big Brother“ die Stars in eine wenig glamouröse Gartenlaube. Doch die Promis müssen hier deutlich mehr als einen grünen Daumen beweisen.

Bequeme Betten sucht man vergebens, stattdessen stehen Feldbetten und Hängematten bereit. Ein Badezimmer wird durch ein Holz-Klo, ein Waschbecken im Freien und eine freistehende Badewanne ersetzt, die mit einer hängenden Gießkanne voll Wasser genutzt werden kann. Immerhin: Neben einer Feuerstelle gibt es auch einen Grill. Doch das zusätzliche Essen dafür müssen sich die Promis bekanntlich erst erarbeiten.

Überraschung für die Promis: Es wartet wieder ein zweiter Bereich

Diese teilnehmenden Promis hat der Sender bis dato bekannt gegeben: Box-Legende Axel Schulz, XXL-Gastronom René „Redo“ Dost, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak, Influencerin Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Ex-Bayern-München-Profi Christian Lell, Streamerin Nina Bridney, Reality-Star Francesca Morgese, GNTM-Finalist Godfrey Egbon, Schauspielerin Anouschka Renzi und Ex-GNTM-Kandidatin Tessa Bergmeier.

Noch bleibt abzuwarten, wie die Promis im Container miteinander auskommen. Doch eine Sache könnte schon beim Einzug einen Keil zwischen die Stars treiben. Denn wie im vergangenen Jahr gibt es auch dieses Mal einen zweiten Bereich: das Haus des großen Bruders.

Und dort können es sich die Promis so richtig gut gehen lassen. In der Luxus-Wohnung warten ein gefüllter Kühlschrank, Snacks, Getränke, eine vollausgestattete Küche, ein Badezimmer mit Dusche und Badewanne und weiche Betten. Da ist Neid fast schon vorprogrammiert...

Die neue Staffel „Promi Big Brother“ startet am Montag, 5. Oktober, und ist täglich um 20.15 Uhr live bei SAT.1 und im Livestream auf Joyn zu sehen. (tsch)