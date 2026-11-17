Mit Katniss Everdeen ging damals alles los. Die tapfere junge Frau aus Distrikt 12, die sich erst bei den Hungerspielen behauptete und dann eine Revolution in Panem lostrat, gehört wohl zu den größten Heldinnen der jüngeren Kinogeschichte. So groß, dass das Kino inzwischen begonnen hat, auch links und rechts von Katniss epische Abenteuergeschichten aus Panem zu erzählen. 2023, acht Jahre nach dem Ende der vierteiligen Reihe mit Jennifer Lawrence, kam ein erstes Prequel auf die Leinwand. Jetzt folgt ein weiteres.

„Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes“ erzählte vor drei Jahren die Vorgeschichte von Coriolanus Snow, dem späteren Präsidenten von Panem und größtem Widersacher von Katniss Everdeen. In „Sunrise on the Reaping“, dem inzwischen sechsten Film der Reihe, rückt nun mit Haymitch Abernathy eine weitere sehr bekannte Figur aus dem „Tribute von Panem“-Kosmos in den Fokus.

Als Vorlage diente wieder ein Roman von Suzanne Collins, der 2024 zeitgleich mit der Verfilmung angekündigt worden war. Regie führte abermals Francis Lawrence, der seit Teil zwei (“Catching Fire“, 2013) sämtliche Filme der Reihe inszenierte und diesmal wieder mit einem besonders prominenten Cast arbeiten durfte: Auf der Besetzungsliste stehen unter anderem Stars wie Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Maya Hawke und Glenn Close.

Dass Haymitch Abernathy jetzt zum Protagonisten aufsteigt, ist durchaus nachvollziehbar. In der Original-Filmreihe (ab 2012) umwehte ihn bereits der Ruhm alter Heldentaten, dank der facettenreichen Darstellung durch Woody Harrelson wurde er zu einer der interessantesten Figuren in Panem - eine mit gutem Herzen, aber auch mit Brüchen und Abgründen. Es gibt da also viel zu erzählen und zu erklären in diesem neuen Film.

Der junge Haymitch (verkörpert von Joseph Zada) kommt als Tribut zur 50. Ausgabe der Hungerspiele - das bekannte, grausame Brot-und-Spiele-Spektakel, das die Massen unterhält und immer wieder aufs Neue die Macht von Präsident Snow (Ralph Fiennes) demonstriert. Dieses Jubiläum der Hungerspiele soll wahrhaft denkwürdig werden - „doppelt so viele Tribute, doppelt so viel Ruhm“. Dank Haymitch, der als „Niemand“ anreist und dann allmählich den Rebellen in sich entdeckt, nehmen die Spiele allerdings einen anderen Verlauf als geplant. (tsch)