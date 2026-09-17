Neuer „Spider-Man“-Kinofilm bricht Allzeitrekord - und toppt „Star Wars“

Was für ein Kinoerfolg: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,45 Milliarden US-Dollar ist „Spider-Man: Brand New Day“ im Kinojahr 2026 längst allen anderen Filmen enteilt. Zum zweitplatzierten Film „The Odyssey“ (1,69 Milliarden US-Dollar) klafft eine deutliche Lücke. Nun gelang dem Superheldenstreifen mit Hauptdarsteller sogar eine Rekordmarke: Das Machwerk unter Regie von Destin Daniel Cretton spielte bis dato 936,77 Millionen Dollar auf dem nordamerikanischen Kinomarkt ein - mehr als jeder Film zuvor. Bisher hatte „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ (2015) mit 936,6 Millionen Dollar die Bestmarke inne.

„Größer geht es nicht“, freuten sich die Macher auf dem offiziellen Instagram-Account des Films. „Vielen Dank an die Fans, die dazu beigetragen haben, dass 'Spider-Man: Brand New Day' Filmgeschichte geschrieben hat.“

Doch noch scheint der Durchmarsch des Kinokrachers kein Ende gefunden zu haben. In der ewigen Rangliste der höchsten Einspielergebnisse hat sich der Film bereits auf Rang drei hochgearbeitet. Zu den top-platzierten Filmen „Avengers: Endgame“ (2,8 Milliarden US-Dollar) und „Avatar“ (2,92 Milliarden US-Dollar) klafft jedoch noch eine deutliche Lücke. Bemerkenswert ist der Erfolg des neuesten „Spider-Man“-Ablegers allemal, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die beiden genannten Filme im Rahmen von Neuveröffentlichungen bereits öfter als einmal im Kino liefen.

Laut Gerüchten: „Spider-Man: Brand New Day“ startet neue Trilogie

Und darum geht's in „Spider-Man: Brand New Day“: Nach der schlimmen medialen Hetzkampagne im Vorgängerfilm wurde Peter Parker (Tom Holland) als Spinnenmann enttarnt. In der Folge bat er seinen Freund Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), einen besonderen Zauber anzuwenden: Die ganze Welt sollte vergessen, wer Spider-Man ist.

Fünf Jahre später bekommt Peter Parker alias Spider-Man seinen Neustart, seinen „Brand New Day“. Dieses neue Leben, in dem niemand mehr Peter Parker alias Spider-Man kennt, nicht einmal seine engsten Freunde, ist nicht leicht. Aber der Held fügt sich. Er tut, was Helden tun, und beschützt Tag für Tag die Menschen von New York. Natürlich trifft er dann doch irgendwann wieder auf seine alte Freundin MJ (Zendaya). Aber es tauchen auch neue Bedrohungen auf, und das wird wohl noch eine ganze Weile so weitergehen. „Spider-Man: Brand New Day“ soll der Auftakt einer ganz neuen Trilogie sein. (tsch)