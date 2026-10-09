Die Geige ist eigentlich kein Instrument, mit dem man noch große Massen begeistern kann - zumindest nicht als Hauptinstrument im Bereich der populären Musik. Einer der wenigen, die das in jüngerer Vergangenheit trotzdem geschafft haben, ist David Garrett. Mit seiner Crossover-Mischung aus Klassik und populärer Musik wurde der Aachener zu einem der bekanntesten Violinisten der Gegenwart.

Schon der Name David Garrett hat eine internationale Qualität. Doch als David Garrett kam der Geiger nicht zur Welt: Als er 1980 in Aachen geboren wurde, gaben ihm seine Eltern - ein Jurist und eine Primaballerina - den Namen David Christian Bongartz - kein Name, hinter dem man eine internationale Karriere im Showgeschäft vermuten würde. Das dachten sich wohl auch Garretts Eltern, die ihren hochtalentierten Spross ab dem Alter von acht Jahren unter dem Nachnamen seiner US-amerikanischen Mutter öffentlich musizieren ließen. Ihr Name: Dove-Marie Garrett.

2027 folgt eine große Welttournee

Apropos Namen: Tritt Garrett als klassischer Violinist auf, sind es einige der ganz großen, deren Werke er auf seinem Instrument aufführt, etwa Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Peter Tschaikowsky oder Niccolò Paganini. Mit dem „Teufelsgeiger“ Paganini verbindet Garrett außerdem ein Karrieremeilenstein: 2013 bewies er sich in der Rolle des italienischen Ausnahmemusikers in dem von Bernard Rose inszenierten Biopic „Der Teufelsgeiger“ als Schauspieler. Weitere Nebenbeschäftigungen beinhalten eine eigene T-Shirt-Kollektion für s.Oliver und eine eigene Parfum/Duschgel-Kombo unter dem passenden Namen „Rock Symphonies“.

Rock-Sinfonien sollte man von David Garretts neuem Album allerdings eher nicht erwarten. Denn bei „Immortal“ handelt es sich um eines seiner klassischen Werke, dementsprechend erscheint es am Freitag, 9. Oktober, auch bei dem auf Klassik spezialisierten Label Deutsche Grammophon. Den Komponisten der sage und schreibe 20 Stücke - darunter Wolfgang Amadeus Mozart und John Williams - gerecht zu werden, war Garrett dabei laut eigener Aussage ein besonderes Anliegen. Zwölf Monate war das neue Werk insgesamt in der Mache. Live können die neuen Interpretationen 2027 erlebt werden: Im Februar geht David Garrett mit der neuen Platte im Gepäck auf Welttournee. (tsch)