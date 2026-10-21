„Nicht das Ende des Lebens“Nicholas Ofczarek macht MS-Diagnose öffentlich

Der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek lebt seit seinem 27. Lebensjahr mit Multipler Sklerose (MS), einer chronischen, entzündlichen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Fast drei Jahrzehnte lang hielt er seine Erkrankung aus der Öffentlichkeit heraus. Nun spricht der 55-Jährige im österreichischen Magazin „Fleisch“ erstmals ausführlich über die Diagnose und möchte damit vor allem jungen Betroffenen Mut machen.

„Ich hoffe, dass das für einige junge Menschen, die die Diagnose MS erhalten, eine Perspektive eröffnet. Dass man nämlich trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann“, betonte der vielfach preisgekürte Bühnen, Serien- (“Braunschlag“) und Filmschauspieler. Die Diagnose habe Ofczarek kurz nach der Geburt seiner Tochter erhalten, wie er berichtet. Die Worte seiner Ärztin seien ihm bis heute in Erinnerung geblieben: „Du weißt schon, das ist unheilbar.“

„Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft“

Inzwischen mache sich die Erkrankung auch in seinem Berufsalltag bemerkbar. Der Weg auf die Bühne könne für den Burgtheater-Schauspieler zur Herausforderung werden. „Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen“, verrät er. Rückhalt finde Ofczarek bei seiner Frau, die ihn gerade in Momenten der Selbstzweifel bestärke. „Du bist so viel mehr als dein Gang, wenn du auf die Bühne gehst“, erinnere sie ihn.

Trotz der körperlichen Einschränkungen blickt der Schauspieler nach eigener Aussage zuversichtlich nach vorn. Mit seiner Offenheit wolle er zeigen, dass eine MS-Diagnose nicht bedeuten müsse, persönliche Ziele aufzugeben. „Die Diagnose bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung“, bekräftigt der Schauspieler. „Ich habe Energie und große Freude an meiner Arbeit, noch immer. Ich blicke voller Zuversicht in die Zukunft.“ (tsch)