„Nicht fürs Fernsehen bestimmt“Barbara Schöneberger sorgt mit KI-Panne für Gelächter

Ehe die „Starnacht aus der Wachau“ in die Winterpause geht, ließen sich die Verantwortlichen nicht lumpen: Mit Stars wie Unheilig, Glasperlenspiel, Nino de Angelo, Marina Marx, Chris Steger, Anna-Carina Woitschack und Francine Jordi stellten sie eine prominente Gästeliste zusammen.

Moderiert wurde die Musikshow wie gewohnt von Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“-Star Hans Sigl. Besonders ein Moment brachte die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Abend zum Lachen. „Ist eigentlich nicht fürs Fernsehen bestimmt, aber ich erzähle es trotzdem“, kündigte Schöneberger an. Sie hatte eine KI gebeten, ein Bild von ihr zu erstellen - am liebsten „sexy, auf einem Pferd, leicht bekleidet durch die schwedische Landschaft“ reitend.

Barbara Schöneberger präsentierte dem TV-Publikum eine lustige KI-Panne. (Bild: MDR) Copyright: MDR

Doch das Experiment ging völlig nach hinten los: Statt des ästhetischen Reitmotivs präsentierte die Software die 52-Jährige brav voll bekleidet auf einem Fahrrad. „Man traut mir noch nicht mal mehr ein Pferd zu. Ich mache nie wieder irgendwas mit KI“, beschwerte sich Schöneberger.

Barbara Schöneberger bemitleidet Schlagersängerin nach Sturz: „Wie schrecklich!“

An diesem Abend wurden allerdings nicht nur amüsante, sondern auch durchaus schmerzhafte Erinnerungen geteilt. Bei dem beliebten Spiel „Wahrheit oder Pflicht“ sollte Marina Marx von ihrem peinlichsten Bühnenerlebnis erzählen - und da kam ihr direkt ein Vorfall in den Sinn, der noch gar nicht so lange her ist: „Da bin ich mit Nino aufgetreten und ich bin im Fernsehgarten in den Graben gefallen.“ Barbara Schöneberger litt sofort mit der Schlagersängerin mit: „Das habe ich sogar gesehen. Oh Gott, das warst du? Wie schrecklich!“

Allerdings brannte der beliebten Moderatorin noch eine eher unglücklich formulierte Nachfrage auf der Zunge, auf die das Publikum mit entsprechend entsetztem Lachen reagierte: „Der Nino, der hat dich ja gar nicht hochgekriegt, oder?“ „Doch der hat mir tatsächlich hochgeholfen, natürlich“, klärte Marina Marx anschließend auf. Die 35-Jährige hatte an diesem Tag Glück im Unglück: Sie kam mit einem blauen Arm und dem Schrecken davon. (tsch)