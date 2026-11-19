2009 erkrankte Sylvie Meis an Brustkrebs. Im Gespräch mit „Bild“ blickte die „Love Island VIP“-Moderatorin nun auf die schwere Zeit zurück: „Natürlich gab es auch Momente, in denen ich am Boden war, geweint habe und einfach nicht mehr konnte“, erinnerte sie sich am Rande der Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“. „Aber diese Momente habe ich damals nicht mit der Öffentlichkeit geteilt.“ Der Grund: Zum damaligen Zeitpunkt habe sie vermeiden wollen, „nur noch als die kranke Sylvie“ wahrgenommen zu werden.

Die Diagnose erhielt die gebürtige Niederländerin mit 31 Jahren. Damals war ihr 2006 geborener Sohn Damián knapp drei Jahre alt. „Die größte Angst war für mich nicht nur die Krankheit selbst“, erklärte Meis nun gegenüber „Bild“. Sorgen bereitet habe ihr mit Blick auf die lebensbedrohliche Erkrankung vor allem „der Gedanke, vielleicht nicht für meinen Sohn da sein und ihn aufwachsen sehen zu können“.

Sylvie Meis erinnert sich an „Angst und Hilflosigkeit“

Nach Operation, Chemotherapie und Hormontherapie gilt Sylvie Meis schon lange als geheilt. Doch auch wenn die Erkrankung inzwischen viele Jahre zurückliegt, werde sich der TV-Star immer an „diese Angst und Hilflosigkeit“ erinnern. Heute sei die 48-Jährige vor allem „dankbar“, dass ihr Sohn nicht ohne Mutter aufwachsen musste.

Zudem habe Meis durch ihre Diagnose verstanden, wie wertvoll das Leben sei. Diese Erkenntnis wirke bis heute nach. „Meine Gesundheit hat für mich absolute Priorität“, sagte sie gegenüber „Bild“. So gehe sie „nach wie vor alle sechs Monate“ zu Kontrolluntersuchungen und „nehme auch weiterhin präventiv Medikamente“.

Gleichzeitig wolle sie nicht, „dass die Angst von damals mein heutiges Leben bestimmt“. Vielmehr habe sich die Ex-Frau des einstigen Fußballprofis Rafael van der Vaart nach ihrer Erkrankung „ganz bewusst vorgenommen, das Leben zu genießen und jeden Tag wertzuschätzen“. (tsch)