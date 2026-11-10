„Nicht stark genug“Meghan Markle sagt Rede im EU-Parlament ab

Meghan Markle hat eine geplante Rede vor dem EU-Parlament kurzfristig abgesagt. Das berichtet der britische „Telegraph“. Meghan sei „im Moment emotional nicht stark genug“, um öffentlich aufzutreten, zitierte das Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle. Ein Sprecher von Prinz Harry bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass Meghan zwar in Brüssel anwesend sei, dort aber nicht sprechen werde. Harry hingegen werde wie geplant eine Rede halten.

Der Duke und die Duchess of Sussex wollen am Dienstag in Brüssel an der Eröffnung der Videoinstallation „The Lost Screen Memorial“ teilnehmen, die an Kinder und Jugendliche erinnert, die durch soziale Medien ihr Leben verloren haben. Neben den Reden war zudem geplant, dass Harry und Meghan an einer Diskussionsveranstaltung mit Aktivisten teilnehmen.

Erster gemeinsamer Auftritt seit Rückkehr nach Großbritannien

Hintergrund von Meghans Absage sind offenbar die Vorgänge rund um ihren Vater: Im Oktober war bekannt geworden, dass auf Datenträgern von Thomas Markle, die auf den Philippinen sichergestellt wurden, illegales Material gefunden worden sein soll. Markle wurde Ende vergangener Woche im US-Bundesstaat Florida vorübergehend festgenommen. Meghan Markle hatte sich erschüttert über die Vorwürfe gezeigt. Zu ihrem Vater hat sie seit Jahren keinen Kontakt.

Die Ausstellungseröffnung in Brüssel ist der erste offizielle Termin von Meghan und Harry, seit die Vorwürfe gegen Thomas Markle bekannt wurden. Es ist zudem der erste gemeinsame Auftritt des Paares seit ihrer Rückkehr nach Großbritannien im Sommer. Meghan und Harry hatten zuvor mit ihren beiden Kindern in den USA gelebt. (tsch)