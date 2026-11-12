Nach mehr als einem Jahr Pause steht Niclas Füllkrug wieder im Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der Stürmer von Werder Bremen wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die bevorstehenden Nations-League-Partien gegen Serbien und die Niederlande nominiert.

Bei seiner ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr zog jedoch nicht nur seine sportliche Form die Aufmerksamkeit auf sich. Auch ein auffälliges Schuckstück rückte dabei in den Blickpunkt.

Niclas Füllkrug trägt Luxusuhr von Patek Philippe auf DFB-PK

Neben dem üblichen DFB-Outfit und seinem goldenen Ehering trug er eine Luxusuhr am Handgelenk. Es handelt sich um ein Modell der Schweizer Manufaktur Patek Philippe aus der Linie „Grand Complications“ mit der Referenz 5270P-015, das laut Herstellerangaben einen Listenpreis von 230.596 Euro hat.

Mag teure Uhren: Niclas Füllkrug zeigt sich mit einer Uhr der Luxusmarke Patek Philippe. Copyright: IMAGO/Nordphoto

In der Vergangenheit wurde der Angreifer bei seinen Stationen bei Borussia Dortmund, dem AC Mailand und West Ham United bereits häufiger mit Uhren von Patek Philippe gesehen. Die Marke genießt unter Profisportler und Stars aus dem Showbusiness generell hohes Ansehen.

Insbesondere Modelle der „Nautilus“-Linie sind an den Handgelenken vieler Kicker zu finden. Die Preise dieser Luxus-Zeitmesser bewegen sich je nach Ausführung im Bereich von mehreren Zehntausend bis zu mehreren Hunderttausend Euro, in Einzelfällen sogar darüber.

Niclas Füllkrug hat einige Modelle von Patek Philippe

Ansonsten wirkt Füllkrugs Stil eher bodenständig und unaufgeregt. Anstatt auf extreme Fashion-Statements zu setzen, bevorzugt er klassische, hochwertige Accessoires, die zu seinem authentischen, unprätentiösen Image passen.

Mit zwölf Toren in elf Pflichtspielen hat Füllkrug einen ausgezeichneten Start in die laufende Saison hingelegt. Diese Leistung war ausschlaggebend für seine erneute Berufung in die Auswahl. Der 33-Jährige hatte zuletzt im September 2025 bei der 0:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei im DFB-Kader gestanden. (mbr)