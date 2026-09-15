Im „Sommerhaus der Stars“ polarisiert der Reality-Star Nico Legat schon ab der ersten Folge. Besonders sein erneuter Fremdgeh-Eklat schockiert viele Zuschauer, und die anderen Kandidaten der RTL-Show. Aber wer ist der 28-Jährige, der nach diversen Skandalen jetzt ein anderer Mensch sein will?

Geboren am 29. März 1998 in Wuppertal sollte der Sohn von Ex-Fußballer Thorsten Legat schnell in die Fußstapfen seines Vaters treten. Denn ursprünglich wollte auch er in einem Verein Fuß fassen.

Nico Legat im Steckbrief: So kam der 28-Jährige in die Reality-Welt

Durch seinen prominenten Vater lag das Rampenlicht wohl schon immer auf seiner Familie. Seine Mutter Alexandra Legat erklärte einmal in einem Interview, sich eigentlich ein normales Leben mit regulärem Job außerhalb der Öffentlichkeit für ihre Kinder gewünscht zu haben. Seinen Abschluss machte Nico Legat mit 16 Jahren, danach begann er eine Lehre. Ob er diese abgeschlossen hat, ist nicht bekannt.

Nico Legat im „Sommerhaus der Stars“ 2026. Copyright: RTL

Als Jugendspieler legte Nico Legat Stationen bei mehreren Fußballvereinen ein, und war damit auch in der U17 und U19-Bundesliga West vertreten - als Rechtsverteidiger. Ob beim VfL Bochum U17 oder Viktoria Köln U19, es sah zuerst durchaus vielversprechend aus.

Doch letztendlich gelang Nico Legat der Sprung zum großen Fußball-Star nicht. Seit 2022 ist er vereinslos, im gleichen Jahr folgte dann sein erster Auftritt im Reality-TV. Den Anfang machte er mit „Ninja Warrior Germany“, schied dort aber schon in der Vorrunde aus.

Bei Temptation Island sorgte Nico Legat erstmals für größere Aufmerksamkeit - und das nicht gerade positiv

Große Bekanntheit erlangte Legat dann mit einem Auftritt bei Temptation Island, gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich 2023. Mit ihr hatte Legat laut eigener Aussage eigentlich Hochzeit und Familie geplant, doch es sollte anders kommen.

Denn Nico Legat betrog seine Freundin gleich mehrfach vor den laufenden Kameras von RTL. Zuerst zeigte er sich dann auch noch uneinsichtig, und entschuldigte sich erst verspätet bei seiner Freundin. Diese trennte sich daraufhin von ihm, für Legat gab es viel Kritik in den sozialen Medien. Er zog sich für kurze Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Im darauffolgenden Jahr trat er dann mit Liebich bei „Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen“ erneut auf. Mit seinen Aussagen sorgte er jedoch für noch mehr Kritik im Netz. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten dabei zusehen, wie er sich vor der Kamera betrank und mit sexistischen Aussagen negativ auffiel.

Sogar Vater Thorsten Legat distanzierte sich von Nico Legat

Sogar seine eigenen Eltern distanzierten sich nach dem Auftritt von Nico. Sein Vater Thorsten, auch selbst im Reality-TV zu sehen, zeigte sich von Nico Legat enttäuscht und verletzt. „Was haben wir falsch gemacht?“, fragte er sich bei einem Interview im Fernsehen über die Erziehung.

Bei Das große Promi-Büßen wurde Nico Legat dann mit seinen Aussagen erneut konfrontiert. Er gelangte dort schließlich auf Platz 3, sein Vater schied als Teilnehmer hingegen aus. Die Beziehung zwischen den beiden schien zuerst noch angespannt zu sein.

Nach dem Fremdgehen und Shitstorms kam bei Nico Legat der Absturz

Was danach folgte, war der Absturz. In Interviews erklärte der Reality-Star, ein Alkoholproblem gehabt zu haben - mit bis zu zwei Flaschen Jack Daniels am Tag. Dazu kamen dann noch weitere Drogen. Teilweise solle er sieben bis acht Gramm pro Tag gezogen haben, sowie Crack geraucht und andere Stoffe konsumiert haben.

Zwischenzeitlich soll Legat sogar obdachlos gewesen sein, erklärte er. Dass es so nicht mehr weitergehen kann, stellte er dann im Jahr 2025 fest. Er ließ sich in eine Suchtklinik einweisen, und konnte seine Drogenprobleme damit offenbar in den Griff bekommen. Und nicht nur das, auch seine zukünftige Freundin lernte er dort kennen.

Nico Legat lernte seine Freundin Laura in der Entzugsklinik kennen

„Es hat irgendwie gefunkt“, erklärte Nico Legat in Interviews. Denn seine jetzige Freundin Laura Parrinello (26) arbeitete zu dieser Zeit offenbar in der entsprechenden Klinik. Die Klinik wollte sich auf Presse-Anfrage von RTL jedoch nicht dazu äußern. „Sie hat mich auch am schlimmsten Moment meines Lebens kennengelernt“, so der Reality-Star.

Nico Legat und seine Freundin Laura posieren auf dem roten Teppich vor dem Kino-Event zur TV-Show "Couple Challenge - Das stärkste Team gewinnt". Copyright: Christoph Reichwein/dpa

Laut Aussage von Legat soll Freundin Laura zu dem Zeitpunkt dort ihr Examen gemacht haben. Im Sommerhaus der Stars erklärte er zuerst, Laura noch im Krankenzimmer „weggeknallt“ zu haben. Später bezeichnete er das als Witz, die Beziehung sei erst während der Langzeittherapie entstanden.

Inzwischen wohnen die beiden zusammen in Gummersbach, einer Stadt im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen. Doch auch während der Beziehung mit seiner Freundin Laura soll es zu einem Vorfall gekommen sein.

Nico Legat: Erneuter Fremdgeh-Eklat kommt im „Sommerhaus der Stars“ vorab heraus

Denn während des Formats „Prominent verwandt“ soll er Laura mit der Reality-Darstellerin Anya Elsner fremdgegangen sein.

Reality-Star Nico Legat und Freundin Laura beim „Sommerhaus der Stars“ 2026. Copyright: RTL / Lena-Luise Grellert / KI

Er habe „einen dummen Fehler gemacht, paar Minuten“, erklärte Nico Legat das im Sommerhaus. Laura scheint ihm das zwar vergeben, aber nicht vergessen zu haben. Dabei soll sie von Anya über Instagram darüber sogar in Kenntnis gesetzt worden sein.

Wie genau der Fremdgeh-Eklat zustande kam, soll sich aber erst später herausstellen. Denn „Prominent verwandt“ wird erst gegen Ende des Jahres ausgestrahlt, wurde aber schon im Frühjahr aufgezeichnet.

Andere sprechen deutlich über Nico Legat: „Wenn er eine Sache kann, dann ist es manipulieren“

„Wenn er eine Sache kann, dann ist es manipulieren“, sagte später Anya in einem Interview über Nico Legat. Andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie Giovanni Weisheit beeinflussen zu können, dafür feiert sich der Reality-Star in der Serie auch selbst.

Und Nico Legat macht auch ganz klar, was er im „Sommerhaus“ erreichen will: Nämlich gewinnen. Während Laura schon nach zwei Tagen abbrechen will, bleibt Legat eiskalt. „Ich muss performen, ich will Gas geben, aber ich muss natürlich auch für meine Frau da sein“, stellt er klar. Ob das reicht, um beim Sommerhaus der Stars zum Sieger zu werden, muss sich wohl noch zeigen.

Neben seinen Tätigkeiten im Reality-Fernsehen soll Nico Legat inzwischen aber auch bei einer Spedition arbeiten, bei der er eine Weiterbildung anvisiert. (red)