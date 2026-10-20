Nico Legat lässt im „Sommerhaus“ der Misogynie freien Lauf - Fans sind nur noch angewidert

Nico (links) macht Laura mal wieder zur Schnecke. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Längst diskutiert bei der diesjährigen Staffel des RTL-Pärchen-Krawalls „Das Sommerhaus der Stars“ auf Social Media kaum noch jemand über Favoriten - stattdessen wird überlegt, wessen Sieg „am wenigsten schlimm“ wäre, so etwa ein Kommentar unter einem Video des YouTubers Carbibi. Denn Sympathiepunkte sammelt derzeit kaum noch jemand. Spitzenreiter im üblen Benehmen war in Folge 8 mal wieder Nico Legat (28), der beim Klassiker-Spiel „Einparken“ komplett austickte.

Laura (links) versucht, Nico durch den Parcours zu navigieren. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Weil seine Freundin Laura Parrinnello (26) ihn, der am Steuer die Augen verbunden hatte, nicht wirklich gelang, ihn durch einen Parcours in eine Parklücke zu dirigieren, herrschte er sie an: „Bist du zu blöd?!“, woraufhin sie nur mit „Ja, bin ich“ antwortete und ein „Ja, merkt man!“ an den Kopf geknallt bekam. Und es wurde immer schlimmer: „Frauen und Autos! Navigieren! Ihr könnt nichts! Geht hinter'n Herd alle!“, brüllte sich Nico weiter in Rage. „Ihr könnt nichts, ihr Frauen! Ihr könnt alle nix - außer kochen und blöd Sch... labern!“

Ginger versteckt den Tabak. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch nach dem Spiel war es noch nicht vorbei mit seiner Wut, doch statt ihm die Stirn zu bieten, saß Laura da wie ein Häufchen Elend und gestand, sie ginge „lieber an'n Herd als so'n Parcours zu fahren“. „Das ist auch besser so“, ätzte Nico und polterte im Garten weiter.

Fans fragen sich: Warum gibt es für misogyne Beleidigungen keine Konsequenzen

Kein Tabak, kein Wasser: Ferry schüttet zu Gingers und Lukas „Bestrafung“ Trinkwasser weg. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wer nach der skandalösen „Das große Promi-Büßen“-Folge mit ihm und seinem Vater Thorsten Legat (57) die Hoffnung hatte, Nico würde seine Frauenfeindlichkeit endlich reflektieren und an sich arbeiten, der wurde jetzt eines Schlechteren belehrt. Ende 2024 hatte dort Olivia Jones (56) das Thorstens Frauenbild entlarvt, woraufhin Nico geschockt und vermeintlich reumütig festgestellt hatte, weshalb er war, wie er war: „Das habe ich in die Wiege gelegt bekommen. So wurde ich leider erzogen.“

Tano (links) und Anna werden beim Safety-Spiel disqualifiziert. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Und so zeigte er sich nun weiterhin - und anders als bei (völlig zu Recht) streng geahndeten homophoben und/oder rassistischen Äußerungen, gab's für Nicos misogyne Beleidigungen keine Konsequenzen, was auf Social Media inzwischen heiß diskutiert wird.

Lukas (Mitte) unterstellt Sandro (rechts) ein falsches Spiel. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Doch nicht nur Nico versprühte sorgte für miese Vibes. Ginger Costello-Wollersheim (40) war weiter im Aggro-Modus. Dass sie sich über die mangelnde Hygiene im Haus aufregte, war zwar nachvollziehbar, dass sie und ihr Partner Lukas Reiter (32) als „Strafe“ den Tabak versteckten, nun ja - nicht die beste Idee. Ihre „Gegner“ gebärdeten sich allerdings kaum besser: Der Konflikt schaukelte sich hoch, diverse Beleidigungen wurden ausgetauscht, und schließlich entschied Ferry Pall (32): Kein Tabak, kein Durstlöscher: „Euer Wasser-Privileg ist erst mal weg!“ Sagte es und kippte Trinkwasser-Kanister auf der Wiese aus. Ein einziger Fiebertraum ...

„Lügner leben nicht mit uns unter einem Dach“

Sandro, Ferry und Tano (von links) wollen Laura und Nico aus dem Haus werfen und schleppen ihre Matratze raus. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Beim nächsten Safety-Spiel gab's schließlich Stress, weil kaum jemand zuhörte, als Michelle Daniaux (26) die Regeln verlas - was bei Anna Lisson (26) und Tano Milingi (25) prompt zur Disqualifizierung führte. Sie hatten die Papierrolle mit den sich zu merkenden Begriffen verbotenerweise in Stücke gerissen. Lukas wiederum hatte nicht mitbekommen, dass man auch die Gesamtzahl der Begriffe hätte notieren sollen und beschuldigte prompt Michelle und deren Partner Sandro Ritzini (31), diese Info unterschlagen und nur ausgewählten Paare mitgeteilt zu haben (was nicht stimmte).

Noch mehr Zoff gefällig? Bitte sehr: Bei der Nominierung wählten Doppelagent Nico und Laura Tano und Anna statt wie mit den anderen abgemacht Lukas und Ginger - die allerdings dennoch die meisten Stimmen bekommen und in der nächsten Folge gegen ein noch zu ermittelndes Paar in die Exit-Challenge müssen.

Nico und Laura aber haben nun eine ihrer beiden Allianzen gegen sich. Und die versuchte prompt, beider Matratze ins Freie zu bringen (“Lügner leben nicht mit uns unter einem Dach“). Es gab ein albernes Rumgezerre, und dann war diese Episode vorbei. Zwei weitere plus Wiedersehensshow werden noch folgen, dann heißt es: tief durchatmen, bis nächstes Jahr! (tsch)