Nico Santos leistet sich peinlichen Doppel-Blackout bei „The Voice“„Ist ein Arzt anwesend?“

Es geht in die heiße Phase bei „The Voice of Germany“: Bei den Teamfights haben die Coaches keinen Einfluss mehr auf die Entscheidungen - da kann man schon einmal den Kopf verlieren. Als Nico Santos sein Talent Lara Trautmann ins Rennen schickte, verzettelte sich der Sänger bei der Bekanntgabe des herausgeforderten Teams vollends. Zunächst baute sich Santos vor Rea Garvey auf, nannte aber mit Mila Bouzid einen von Shirin Davids Schützlingen.

„Wer hat ihm denn das gesagt?“, verstand Shirin David die Welt nicht mehr. Auch Rea Garvey fühlte sich veräppelt. Santos verschwand derweil kurz im Backstage und kam zurück, fest im Glauben dieses Mal die richtige Entscheidung zu verkünden. Als er auf die Fantas zeigte, war dann das Chaos komplett. Angesichts der Tatsache, dass gar keines ihrer Talente auf einem der roten Hotseats saß, witzelte Michi Beck: „Ist ein Arzt anwesend?“

Während das Publikum sich amüsierte, sah Nico Santos (“Könnte sein, dass ich etwas verwirrt war“) nochmals hinter der Bühne nach dem Rechten. Währenddessen stichelte Shirin David: „Die Lichter sind an und keiner ist zu Hause.“ Im dritten Versuch ging Nico Santos dann schließlich die korrekte Teamfights-Paarung über Lippen: Lara trat mit ihrer Interpretation von „Voilà“ (von Barbara Previ) gegen Shirin Davids Talent Mila an. Ungeachtet des Trubels lieferte Lara eine Darbietung ab, die auch Shirin David (“eine Zwölf von Zehn“) so beeindruckte, dass sie nach dem Weiterkommen Laras einräumte: „Sie hat Mila gegen die Wand gesungen.“

Shirin David schäumt nach „The Voice“-Aus: „Ich finde es eine Frechheit!“

Deutlich weniger Verständnis hatte Shirin David indes bei einer vorangegangenen Entscheidung gezeigt. „Du bist mein Herzstück“, schwärmte sie nach dem Auftritt von Emma Powda über deren „sehr große Variabilität“. Doch laut des Abstimmungspanels reichte Emmas Version von „Bitch Better Have My Money“ (Rihanna) nicht aus. Gegen Rea Garveys Talent Jessica Movahed Fard zog sie den Kürzeren. „Ich finde es eine Frechheit“, klagte Shirin David über eine „absolute Verschwendung von Talent“.

Allgemein verlief der Abend für die Rapperin enttäuschend. Keines ihrer Talente schaffte es ins Halbfinale. Gleiches widerfuhr Rea Garvey. Als großer Gewinner ging dagegen ausgerechnet der verwirrte Nico Santos hervor. Mit Lara, Malika und Janis Eric Thommen schafften es gleich drei Talente aus seinem Team in die nächste „The Voice“-Runde. Außerdem im Halbfinale: Mel Vardouniotis aus dem Team Michi und Smudo. (tsch)