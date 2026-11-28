Einen Auftritt ohne Standing Ovations am Ende hatte Soul-Food Vocalist bei „The Voice of Germany“ bis dato noch nicht erlebt. Seine Schützlinge seien in der Castingshow „wie so ein Endgegner“ schickte Nico Santos das stimmgewaltige Quartett in die abschließenden Teamfights: „Die schaffen eigentlich jeden Gegner.“

Timo Görnhardt zog nach einer berührenden Darbietung des Provinz-Songs „Walzer“ ins Halbfinale von „The Voice of Germany“ ein. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Als Francesco, Simone, Antonella und Carmen den letzten Ton von Dame Shirley Basseys Italo-Hymne „La Vita“ ausgesungen hatten, sank Santos in seinen Stuhl: „Ach, du meine Güte!“ Und er setzte noch ein Lob obendrauf: „Ich habe jedes Mal das Gefühl, Engel kommen.“ Auch Shirin David, deren Talent Daniel herausgefordert war, musste neidlos anerkennen: „Ihr klingt wie fertig gemastert.“ Wenig überraschend setzte sich Team Nico durch und durfte auf dem Hot Seat Platz nehmen.

Nico Santos wehrt Angriff ab: „Rea, hast du einen an der Klatsche?“

Für Soul-Food Vocalist war bei „The Voice of Germany“ nach den Teamfights Schluss. (Bild: Joyn / Claudius Pflug) Copyright: Joyn / Claudius Pflug

Schon zwei Kandidaten später stand Soul-Food Vocalist aber wieder im Zentrum des Geschehens. Rocker Ruben Claro aus dem Team von Rea Garvey war an der Reihe. Und der Ire riet ihm tatsächlich, Soul-Food Vocalist herauszufordern. „Rea, hast du einen an der Klatsche?“, reagierte Nico Santos auf die unerwartete Kampfansage. Zum Sangeswettstreit kam es letztlich aber nicht: Santos setzte seinen „Battle of the Night“-Award zugunsten von Soul-Food Vocalist ein und wehrte Garveys Angriff ab.

Nichts mehr tun konnte der 33-Jährige indes, als Michi Beck und Smudo ihr letztes Talent Timo Görnhardt ins Rennen schickten. Obwohl der Busfahrer erst das dritte Mal vor einem Publikum sang, trauten ihm die Fantas das Duell mit Soul-Food Vocalist zu. „David gegen Goliath“, wünschte Smudo seinem Schützling nur das Beste. Wenig später flossen beim HipHopper dann Tränen, als Timo zerbrechlich-schön „Walzer“ von Provinz darbot.

„Mich berührt das so hart, mich hat das fix und fertig“, erklärte Smudo, nachdem „Zugabe“-Rufe aus dem Publikum verklungen waren. Timo überzeuge durch „dieses Untrainierte, Ehrliche, Glasklare, wo die Seele durch die Kehle raushüpft“, meinte Michi Beck erkannt zu haben. Auch Nico Santos fühlte sich „unendlich krass berührt“ - und musste mitansehen, wie Timo ins Halbfinale einzog. Es sei der „größte Plottwist, den ich je bei 'The Voice' erlebt habe“, fehlten Santos die Worte: „Selten hat mich eine Performance so berührt wie diese.“ (tsch)