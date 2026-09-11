Nicole Kidman über Oscar-Triumph„Ich fühlte mich so einsam“

Die goldene Oscar-Statuette ist das Sehnsuchtsobjekt schlechthin in der Schauspielbranche. Nur die Besten ihrer Zunft dürfen die Trophäe in die Höhe recken. Nicole Kidman wurde diese Ehre 2003 bekannt, als sie für ihre Darstellung der Virginia Woolf in „The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ den wichtigsten Filmpreis der Welt abräumte. Statt großem Glück über die Auszeichnung dominierte damals aber ein anderes Gefühl, wie sich Kidman nun im Podcast „Therapuss“ erinnerte.

Die „Zauberhaften Schwestern“ Gillian (Nicole Kidman, links) und Sally (Sandra Bullock) kehren nach 28 Jahren zurück auf die Kinoleinwand. (Bild: 2026 Warner Bros. Entertainment) Copyright: 2026 Warner Bros. Entertainment

„Ich hatte den Höhepunkt meines Erfolgs erreicht, ging nach Hause und fühlte mich so einsam“, gab die 59-Jährige in der Rückschau zu. Der Grund: Zwei Jahre vor der Verleihung sei die Beziehung mit Tom Cruise in die Brüche gegangen. Daher sei sie im Moment des Oscar-Gewinns alleine gewesen - ohne jemanden, mit dem sie ihre Errungenschaft hätte feiern können. „Ich muss endlich ein Leben kriegen“, habe sie sich deshalb damals vorgenommen, beschrieb Nicole Kidman.

Nicole Kidman wollte nur „in jemandes Armen liegen“

Trotzdem habe Nicole Kidman damals auch Stolz auf sich empfunden, relativierte die Schauspielerin. „Das ist der Gipfel. Die höchste Auszeichnung, die man in unserer Branche bekommen kann“, sagte sie im Podcast. Dennoch sei sie gleichzeitig „so einsam“ gewesen und habe einzig „in jemandes Armen liegen“ wollen. Sie sei damals auf der Suche nach „meinem echten Leben“ gewesen. Wenig später fand sie dieses gemeinsam mit Musiker Keith Urban. 2006 heiratete das Paar und bekam zwei gemeinsame Töchter. Seit September 2025 gehen Kidman und Urban jedoch getrennte Wege.

Eine Konstante in Kidmans Leben ist indes die regelmäßige Präsenz auf der Leinwand - so wie aktuell im Kinofilm „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“. In der späten Fortsetzung der 1990er-Jahre-Lovestory spielt sie an der Seite von Sandra Bullock. 28 Jahre nach dem Ursprungsfilm kommt es im Umfeld der Owens-Schwestern Gillian (Kidman) und Sally (Bullock) wieder zu eigenartigen Zwischenfällen. Ist etwa der Fluch zurück, dass jeder Mann, der sich in sie verliebte, eines unnatürlichen Todes stirbt? (tsch)