Nicole Scherzinger zieht trotz schwerer Verbrühungen Konzert in Düsseldorf durch

In Düsseldorf standen am Wochenende gleich mehrere Megastars auf der Bühne. Nicht nur die Backstreet Boys residieren derzeit für ihre insgesamt zehn Konzerte an der Metropole am Rhein, auch die Pussycat Dolls traten am Samstagabend (26. September) auf.

Sängerin Nicole Scherzinger (48) musste dabei unter erschwerten Bedingungen performen. Denn wie sie später auf ihrem Instagram-Account offenbarte, hatte sie sich kurz vor der Show in Düsseldorf schwere Verbrühungen zugezogen.

Ein Foto in ihrer Instagram-Story zeigt das Bein der Sängerin, das von roten Flecken und vereinzelten Brandblasen überzogen ist. Dazu schrieb die 48-Jährige: „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem eine Stunde vor dem Auftritt kochendes Wasser auf das Bein spritzt.“

Pussycat Dolls auf großer Jubiläums-Tour

Den Auftritt im PSD Bank Dome in Düsseldorf zog Scherzinger trotzdem durch, denn, so betonte sie: „Die Show muss weitergehen.“ Sie bedankte sich anschließend bei ihren deutschen Fans für den Abend.

Mit ihrer aktuellen „PCD Forever Tour“ feiert die Band, als Trio Nicole Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt, den 20. Jahrestag ihres Debütalbums „PCD“. Die früheren Bandmitglieder Jessica Sutta, Carmit Bachar und Melody Thornton sind auf der Tournee nicht dabei. Das Musikalbum, das im September 2005 erschien, enthält Hits wie „Don't Cha“, „Beep“ oder „Bite the Dust“. (tsch)