„Nimmt schon viel Raum ein“„Dinner“-Mitstreiter sind von gesprächiger Gastgeberin irritiert

Eigentlich wollte Michelle (30) ihren Verlobten Flavio (32) zum „perfekten Dinner“ anmelden, der war jedoch zu nervös. Also beschloss die Marketingleiterin aus Thalwil in der Schweiz: „Ja gut, dann mach ich es.“ Ganz entkommt er der Kamera jedoch nicht: „Ich habe ihn dazu verdonnert, meine Schnibbelhilfe zu sein.“ Als „mediterran angehaucht und kreativ“ beschreibt Michelle ihre Küche, und so wird auch ihr Menü mit dem Motto „From sea to land“. Mit einem Hummer-Shirt bekleidet verrät sie schon eine der Zutaten, denn es gibt:

Vorspeise: Hummer - Bisque - Ravioli Hauptspeise: Iberico - Erbse - Rüebli - Polenta - Beeren Nachspeise: Tarte Tatin - Sauerampfer - Crumble

Konzentriert bereitet Michelle ihr Dinner zu - auch wenn nicht alles rund läuft. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Wow! Die wagt sich an eine Tarte Tatin?“, staunt Elena (59). Kilian (31) hat keine Ahnung, was das überhaupt ist: „Es klingt extravagant.“ Patricia (54) weiß um den Aufwand: „Das ist eine sportliche Geschichte, die sie da hinlegt.“ Dass es wie bereits am ersten Abend Ravioli gibt, findet Kilian nicht schlimm: „Konnte sie ja nicht wissen.“

„Dinner“-Truppe hat sich „gegenseitig anakklimatisiert“

Kilians ausgefallenes Nageldesign wird zum Tischgespräch. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Sie sah sehr entspannt aus“, beschreibt Riccardo (32) die Gastgeberin bei der Begrüßung. Was ihm ebenfalls auffällt: die pink-rosa Tischdeko, die ihn an „Valentinstag“ erinnert. Kilian findet die Farbwahl super: „Würde ich auch machen, wenn ich das Equipment hätte.“ Dabei entdeckt Elena Kilians kunstvoll gestaltete Fingernägel, die sie sich genauer ansieht. „Alle haben sich so gegenseitig an-akklimatisiert. Man hat das Gefühl, da fängt was an zusammenzukleben“, gefällt Patricia das inzwischen vertraute Miteinander.

Für die Hummer-Ravioli mit Hummer-Bisque und Kaviar verwendet Michelle nur „die beste Qualität aus Kanada“. „Der Geschmack ist wirklich 1a“, kann Elena nichts aussetzen. „Mit der Bisque ist das einfach eine Symphonie gewesen.“ Kilian und Riccardo sind froh, dass die Vorspeise nicht zu sehr nach Fisch schmeckt. Letzterer findet gar: „Für mich 10 von 10.“

Polenta „hat was von Rührei“

Die Tarte Tatin hätten sich Patricia (links) und Elena anders vorgestellt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Kilian schaut Michelle über die Schulter, als sie die Iberico-Bäckchen zubereitet: „Das sieht richtig gut aus.“ Doch nicht alles gelingt Michelle, schon gar nicht die Polentaschnitten: „Hat was von Rührei.“ Die Gäste bittet sie um Nachsicht angesichts der gelben Bröckchen auf dem sonst appetitlich angerichteten Teller: „Also, wenn ihr euch das ganz fest vorstellt, dann sind das Schnitten.“

Für Patricia ist die Beilage trotzdem ein „absoluter Knaller“, für Elena zählt eh nur der Geschmack - und der ist „ein Träumchen“. Kilian grummelt beim ersten Bissen des perfekt gelungenen Fleisches: „Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hasse dich ...“ Michelle lacht: „Danke, ich dich auch! Oder was sagt man da?“

Bei der Raucherpause fällt Kilian auf: „Die Patricia, die redet gerne. Sie nimmt schon viel Raum ein.“ Riccardo nickt geplättet: „Ja.“ Dabei hatte Patricia alle zu Beginn vorgewarnt, dass sie ihre Emotionen mit zu viel Reden kompensiert: „Ich möchte mich sehr gerne bei allen Menschen in meinem Leben entschuldigen, die ich in Grund und Boden gelabert habe.“

„Man schmeckt die Wiese“

Dann steht die Tarte Tatin mit Joghurt-Eis und Sauerampfer-Granita auf dem Tisch. Darauf ist Elena besonders gespannt: „Man schmeckt die Wiese.“ Auch Riccardo hat das Wildkraut noch nie gegessen: „Das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Kiwi.“ Vom Apfelkuchen zeigt sich Patricia enttäuscht: „Bei Tarte Tatin musst du die Schale vom Apfel wegschälen, weil die knirscht dir sonst irgendwo in der Zahnlücke.“ Elena vermisst den Karamellsirup: „Vom Bild her stelle ich mir das üppiger vor.“

Trotzdem vergibt Elena die Höchstwertung. Mit 37 Punkten schiebt sich Michelle ganz klar in der Gesamtwertung nach vorne. (tsch)