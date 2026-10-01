„Nine to Five - Das Amt“absurd, absurder, Amtsalltag

Im Bürgeramt Berlin-Tiergarten-Mitte-West geht es in der neuen Comedyserie „Nine to Five - Das Amt“ chaotisch und lustig zu. (Bild: ZDF/Lutz Lemke /[M] Dardan Sejdija) Copyright: ZDF/Lutz Lemke /[M] Dardan Sejdija

Im Bürgeramt Berlin-Tiergarten-Mitte-West herrscht Durcheinander, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind größtenteils mehr mit sich selbst als mit ihrer Arbeit beschäftigt, und das Geld fehlt sowieso. Die neue Chefin Ronja Keller (Friederike Kempter) - in korrekter Beamtensprache: Fachbereichsleiterin - kommt aus der Privatwirtschaft und soll zumindest eine Abteilung wieder auf Vordermann bringen. Aber die Wege im Amt sind festgefahren und Ronja dazu auch „eine katastrophale Chefin“, wie es die Schauspielerin selbst ausdrückt. In der neuen Comedyserie „Nine to Five - Das Amt“ (acht Folgen ab Freitag, 2. Oktober, um 10 Uhr, in der ZDF-Mediathek und ab Dienstag, 27. Oktober, um 21.45 Uhr, wöchentliche Doppelfolgen bei ZDFneo) wird es fortan nur noch chaotischer.

Ronja Keller ist ab sofort für eine chaotische Abteilung in einem Berliner Bürgeramt verantwortlich. Von links: Dilara (Roxana Samdi), Ronja (Friederike Kempter), Gisela (Petra Hartung), Doris (Kathrin Angerer), Conny (Lisa Hrdina), Melissa (Anna Herrmann), und Orkan (Yasin El Harrouk). (Bild: ZDF/Sofia Velasquez) Copyright: ZDF/Sofia Velasquez

Denn zum Einstand soll Ronja gleich jemanden aus der Abteilung zu schmeißen - in Beamtensprache: abordnen. Aber bloß nicht die Schwägerin von Amtsleiter Schulenberg (Jan Henrik Stahlberg)! Die unliebsame Aufgabe überträgt Ronja an die fleißige Conny Beckmann (Lisa Hrdina), fliegt damit jedoch schnell auf.

Melissa (Anna Herrmann, rechts) hat so gar keine Lust auf ihren Job. Jetzt hat Amtsleiter Schulenberg (Jan Henrik Stahlberg) aber Ronja (Friederike Kempter) angestellt, damit sie die Abteilung auf Vordermann bringt. (Bild: ZDF/Sofia Velasquez) Copyright: ZDF/Sofia Velasquez

Der Rest der Abteilung hegt deswegen aber keinen Groll gegen Ronja, man hat sowieso anderes im Kopf. Die dienstälteste Doris Köhler (Kathrin Angerer) verbringt ihre Zeit am liebsten mit Lästern und Rauchen, die taffe Personalrätin Gisela Horn (Petra Hartung) macht Dienst nach Vorschrift, und Melissa Seibel (Anna Herrmann), die Jüngste im Team, hat so gar keine Lust auf die Arbeit. Orkan Günes (Yasin El Harrouk) ist eigentlich ein guter Mitarbeiter, denkt aber vor allem daran, wie er bei seiner Lieblingskollegin und Freundin Dilara Kaya (Roxana Samadi) landen kann. Die hat in dem Chaos wiederum ganz andere Sorgen und versucht nur, nicht durchzudrehen. Indes will Jan (Fridolin Sandmeyer) am liebsten gar nichts mit den anderen Leuten im Großraumbüro zu tun haben ...

Auch Beamte können lustig sein

Ronja (Friederike Kempter) kommt aus der Privatwirtschaft und will Karriere machen. Sie setzt dabei allerdings nicht unbedingt auf Ehrlichkeit. (Bild: ZDF/Sofia Velasquez) Copyright: ZDF/Sofia Velasquez

Tülin Sezgin hat eine Nebenrolle in „Nine to Five - Das Amt“. Die Charaktere der Serie wie etwa Orkan (Yasin El Harrouk, links) und Roland (David Ali Rashed) basieren auf Sketchvideos von ihr. (Bild: ZDF/Sofia Velasquez) Copyright: ZDF/Sofia Velasquez

Im Stil von „The Office“ oder „Stromberg“ zeigt die Comedyserie in acht Folgen: Auf dem Amt ist es tatsächlich „gar nicht so öde und langweilig, wie alle immer sagen“, sondern ziemlich lustig. Ein Großteil der Szenen und alle Dialoge sind vom Cast improvisiert, der die komische Absurdität des Amtsalltags und all die damit verbundenen Klischees gekonnt auf die Spitze treibt.

Die Serie und ihre Charaktere sind von den Sketchen der Comedienne Tülin Sezgin alias „Conny from the Block“ inspiriert. Die 38-Jährige war früher selbst Beamtin und parodiert in Videos in den sozialen Medien seit 2020 den Amtsalltag. In „Nine to Five - Das Amt“ hat sie als Küchenchefin Hanni eine Nebenrolle.

Hauptdarstellerin Friederike Kempter spricht gegenüber dem ZDF mit einem Augenzwinkern über ihre Rolle. „Mich hätte ja zum Beispiel eine Abenteuergeschichte sofort gereizt, die am Amazonas spielt, aber eine Mockumentary in einem Berliner Amt, stand jetzt nicht unbedingt ganz oben auf meinem Wunschzettel“, lacht die unter anderem aus dem Münster-“Tatort“ bekannte Schauspielerin. Reizvoll seien für sie „aber tatsächlich immer Mikrokosmen, in denen die unterschiedlichsten Menschen auf kleinem Raum aufeinandertreffen und von wo es kein Entkommen gibt - und das ist in unserem Amt ja so. Und das hat mich dann auch daran gereizt.“ Friederike Kempter sagt, sie sei seit dem Dreh nicht mehr auf dem Amt gewesen. „Aber ich hab sonst immer fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht, mit den Menschen, die auf den Ämtern arbeiten! Nur schnell einen Termin zu bekommen, gestaltet sich manchmal schwierig ...“ (tsch)