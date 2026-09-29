Noch einmal heiraten? Charlotte Engelhardt hat dazu eine klare Meinung

Charlotte Engelhardt hat die Erfahrung bereits gemacht: Von 2012 bis 2022 war die Moderatorin mit dem Rapper und Musikproduzenten Sido, bürgerlich Paul Hartmut Würdig, verheiratet. Für sie offenbar eine negativ prägende Zeit, wie sie nun in ihrem Podcast „The Real Ex-Wives“ gegenüber ihrer Kollegin Georgina Stumpf durchblicken ließ.

Auf die Frage Stumpfs, ob sie noch einmal den Bund der Ehe eingehen würde, gab Engelhardt eine klare Antwort: „Auf keinen Fall würde ich noch mal heiraten.“ Nach dem Ende ihrer Ehe mit Sido verspüre sie einfach nicht mehr den Wunsch, diesen Schritt noch einmal zu gehen.

Als Abkehr von der Liebe soll ihre Einstellung zur Ehe jedoch nicht aufgefasst werden. Einer weiteren Partnerschaft würde Engelhardt durchaus eine Chance geben. Vor allem die Selbstverständlichkeiten einer Beziehung vermisse sie - etwa die Tatsache, dass ein Partner einfach da sei. „Kann denn nicht mal ein, zwei, drei Abende irgendjemand einfach hier sein“, sagte sie.

Sehnsuchtsvoll blickt die 48-Jährige auf Paare, deren Beziehung auch nach Jahren wie von einem „unsichtbaren Band“ verbunden sei. Bei solchen Beziehungen genüge ein einziger Blick des Partners, und der andere wisse sofort, was der Partner gerade brauche.

Auch Georgina Stumpf fehlt die Zweisamkeit

Ihre Podcast-Kollegin Georgina Stumpf pflichtete Engelhardt bei. In beiden Punkten: Eine Ehe könne sie sich derzeit nicht vorstellen, erklärte die Influencerin, die in der Vergangenheit ebenfalls mit Sido liiert war. Vor allem die Verantwortung, die damit einhergehe, machten ihr Angst - sowie die Entscheidungen des Partners, die ihr eigenes Leben beeinflussen könnten.

Eine emotionale Partnerschaft fehle Stumpf, die ebenfalls Single ist, aber sehr wohl. Auch ihr gingen die kleinen Dinge rund um eine Beziehung ab, verriet sie. Es wäre schön, sagte sie, mit einem Partner einfach auf dem Sofa zu liegen, zu kuscheln und über die kleinen und großen Dinge des Tages zu sprechen. (tsch)