Netflix widmet Michael Schumacher bereits zum zweiten Mal eine eigene Dokumentation. Wie „Bild“ berichtet, soll „Schumacher '94 - Die Geburt einer Legende“ bereits ab 2. Oktober bei dem Streamingdienst zu sehen sein. Schon zu Beginn des Jahres hatte Netflix bestätigt, dass ein weiteres Projekt über den verunglückten Rennfahrer in Planung sei.

Die Produktion soll vorrangig von der „legendärsten Formel-1-Saison aller Zeiten“ handeln, die unter anderem vom tödlichen Unfall Ayrton Sennas geprägt war - einem der größten Konkurrenten Schumachers. Gleichzeitig, so hieß es bei der Ankündigung der Doku im Januar, stehe auch der private „Schumi“ im Fokus. Zu Wort kommen neben seiner Frau Corinna Schumacher auch weitere Wegbegleiter, die auf das Jahr zurückblicken, in dem das Ausnahmetalent seinen ersten Weltmeistertitel in der Formel 1 holte.

Bereits 2021 hatte Netflix Michael Schumacher mit einer Dokumentation über seine Karriere und sein Leben gewürdigt. „Schumacher“ zeigte unveröffentlichte Archivaufnahmen des ehemaligen Rennfahrers; zudem kamen unter anderem sein Vater Rolf, sein Bruder Ralf und seine Ehefrau Corinna zu Wort. Thematisiert wurde auch der tragische Skiunfall im Dezember 2013, nach dem der heute 57-Jährige aus der Öffentlichkeit verschwand. (tsch)