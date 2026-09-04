Lange wurde darüber spekuliert, wann „Richter Alexander Hold“ wieder über die Bildschirme flimmert. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: SAT.1 zeigt die neuen Fälle noch in diesem Jahr. Die Dreharbeiten laufen bereits. Am 26. August fiel in den Bavaria Studios die erste Klappe.

13 Jahre lang war Alexander Hold, der tatsächlich Richter ist, im Ruhestand. Nun kehrt er mit neuen Fällen und einem Prime-Time-Spezial zurück in den Gerichtssaal. Für Fans der Gerichtsshow dürfte das ein besonderes Comeback werden, schließlich wurden zwischen 2001 und 2013 insgesamt 2.038 fiktive Fälle in „Richter Alexander Hold“ verhandelt.

„Die Rückkehr in den TV-Gerichtssaal fällt mir mehr als leicht“, erklärt Alexander Hold. (Bild: Joyn/BECKER FILMS) Copyright: Joyn/BECKER FILMS

Zuvor feierte bereits eine andere TV-Richterin ihre Rückkehr ins Fernsehen: Barbara Salesch ist seit 2022 wieder regelmäßig bei RTL zu sehen.

Für Hold der „perfekte Ferienjob“

„Die Rückkehr in den TV-Gerichtssaal fällt mir mehr als leicht“, erklärt Alexander Hold nun in einer SAT.1-Ankündigung. Seine Leidenschaft für die Gerechtigkeit und die Freude an der Arbeit vor der Kamera hätten ihn nie verlassen. „Gerade in dieser hektischen Zeit suchen die Zuschauer genau das, was 'Richter Alexander Hold' vermitteln kann: Klarheit, Haltung und Vertrauen“, so der 64-Jährige.

Ganz aus der Öffentlichkeit verschwunden ist Hold während seiner TV-Pause nicht. Seit November 2018 ist er Mitglied des Bayerischen Landtags und einer seiner Vizepräsidenten. Sein Comeback vor der Kamera bedeutet jedoch nicht, dass er seine politische Arbeit niederlegt.

Stattdessen lassen sich beide Tätigkeiten für ihn gut miteinander verbinden. „Die Dreharbeiten während der sitzungsfreien Zeit des Landtags sind für mich der perfekte Ferienjob - mein Engagement im Bayerischen Landtag bleibt dadurch unberührt. Die Vorfreude des ganzen Teams auf den Dreh war riesig.“ (tsch)