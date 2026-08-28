„Noch nicht angekommen“Monrose-Star hat fast 25 Kilo abgenommen

„24,5 Kilo weniger“, freut sich Bahar Kizil - und verrät: „50 Kilo sind das Ziel.“ Zuvor habe sie 107 Kilogramm gewogen. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Sängerin nun ein Video, in dem sie über ihren bisherigen Abnehmerfolg spricht. „Nein, diesmal mache ich nicht einfach nur Diät“, erklärt die 37-Jährige darin.

„Ihr fragt mich immer: 'Was machst du diesmal anders?' Die Antwort: alles“, sagt der Monrose-Star. „Ich schlafe besser, reduziere Stress und habe gelernt, meinen Körper zu verstehen, statt ihn zu bekämpfen.“ So achte sie „auf Ernährung, Bewegung, Sport“ und priorisiere ihr eigenes Wohlbefinden. „Diese Reise ist mein Fokus“, betont Kizil, „ich sage auch mal Nein, verzichte auf Dinge - und ja, es gibt Ausnahmen, aber sie bleiben eben Ausnahmen.“ Der Grund: „Ich will meinen Körper nicht länger bekämpfen. Ich will ihn heilen.“

„Ich habe mein Leben umgekrempelt“

In einem weiteren Instagram-Beitrag erklärt die Musikerin: „Von August zu August habe ich nicht einfach nur Gewicht verloren, ich habe mein Leben umgekrempelt. Für meine Gesundheit. Für mich. Für ein Leben, in dem ich mich wieder wohlfühlen und stark fühlen kann.“ Sie sei „noch nicht angekommen“, aber ihrem Ziel „so viel näher als damals“, schreibt Kizil und teilt dazu Aufnahmen, die sie mit ernstem Blick im August 2025 zeigen - und anschließend ein Video aus dem August 2026, in dem sie in die Kamera strahlt.

Schon seit geraumer Zeit dokumentiert die einstige „Popstars“-Siegerin in den sozialen Medien ihre Abnehmreise unter dem Hashtag „GlowUpDiary“. Auch im Podcast „Recall“ mit ihrer früheren Band-Kollegin Senna Gammour sprach Bahar Kizil in der Vergangenheit immer wieder über ihren bisherigen und geplanten Gewichtsverlust. Unter anderem erklärte sie dort: „Das Leben ist ja so viel spannender, als immer sich nur auf Diät zu setzen.“ Gleichzeitig appellierte Kizil an ihre Hörerschaft: „Aber hey, wenn du was verändern willst - dann tu es.“

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