„Noch nie die Türen so weit geöffnet“ZDF-Doku-Reihe beleuchtet das Phänomen Tokio Hotel

Dass Tom und Bill Kaulitz einmal zu den international respektiertesten deutschen Stars gehören würden, hätten 2005 wohl nur wenige gedacht. Damals feierten Tokio Hotel mit der Erfolgssingle „Durch den Monsun“ ihren Durchbruch. Das junge Alter der Musiker war ungewöhnlich, der Herkunftsort Magdeburg sowie der Look von Sänger Bill auch und so folgte dem Monsun des Erfolgs schnell Gegenwind. Doch dass Tokio Hotel sich nicht auf das Label der Teenie-Band reduzieren ließen, zeigt ihre Beständigkeit: 25 Jahre nach ihrer Gründung sind sie immer noch relevant.

Das wird auch durch eine neue Doku-Reihe klar, die im November im ZDF zu sehen sein wird. Für „Tokio Hotel: Gegen alle Regeln“ sollen Bill, Tom, Georg Listing und Gustav Schäfer so tief blicken lassen wie nie zuvor – was angesichts des Gehalts von Formaten wie der Netflix-Doku-Soap „Kaulitz & Kaulitz“ oder des Podcasts „Kaulitz Hills“ zumindest, was die Brüder im Zentrum des Geschehens betrifft, eine Herausforderung werden könnte.

Tokio Hotel lassen ins Archiv blicken

Früher Erfolg: 2008 waren Tokio Hotel bereits in den New Yorker Studios von MTV bei dem populären Format „TRL“ zu Gast. (Bild: 2008 Getty Images/Scott Gries) Copyright: 2008 Getty Images/Scott Gries

„Noch nie haben wir die Türen so weit geöffnet“, versprechen Tokio Hotel selbst jedenfalls in einem Pressestatement. „Für uns fühlt es sich sehr aufregend, richtig und gut an, unsere ganze Geschichte im ZDF, zu diesem Zeitpunkt unserer Karriere, 25 Jahre später, wo der Band und der Kaulitz-Welt so viel Großes und Aufregendes bevorsteht, selbst zu erzählen.“

Neben dem kometenhaften Aufstieg der Nachwuchsband soll die ZDF-Produktion auch die Schattenseiten des Ruhmes beleuchten sowie der zwischenmenschlichen Dynamik zwischen den vier Bandmitgliedern auf die Spur kommen. Geschehen soll das in drei Folgen, die ab Donnerstag, 19. November 2026, um Punkt Mitternacht beim ZDF zum Streaming bereitstehen werden. Am selben Tag werden alle drei Episoden außerdem um 20.15 Uhr bei ZDFneo zu sehen sein, der Hauptsender ZDF zieht dann am Dienstag, 1. Dezember, mit demselben Ablauf zur gleichen Sendezeit nach.

Die Band selbst verspricht ihren Fans auch bisher unbekanntes Material. „Wir teilen Archivmaterial und Geschichten, die noch nie jemand gesehen oder gehört hat“, schreiben die Vier. „Das fühlt sich sehr befreiend an.“ (tsch)