„Noch nie so langweilig“Maite Kelly findet heutige Popmusik zu „politisch korrekt“

„Pop ist für mich boring“, gesteht Maite Kelly. In Barbara Schönebergers Podcast „Frühstück mit Barbara“ zieht die Schlagersängerin unverblümt vom Leder: „Pop ist für mich Kirchenmusik geworden. Sehr moralisch - sorry, ich kriege wahrscheinlich einen Shitstorm, aber politisch korrekt ohne Ende.“

Weiter erklärt das einstige Kelly-Family-Mitglied: „Ich finde, es war noch nie so mutlos.“ Das gesamte Genre sei „noch nie so langweilig, so puristisch wie heute“ gewesen, moniert die 46-Jährige. „Da werden keine Drogen genommen. Es wird nix auseinandergenommen, oder eingenommen.“

„Was meinst du, was da alles los ist?“

Gastgeberin Barbara Schöneberger wundert sich: „Aber Drogenkonsum ist jetzt auch im Schlager kein Riesenthema.“ Das sieht ihr Gegenüber anders: „Doch! Klar! Was meinst du, was da alles los ist?“ Das gelte auch in Bezug auf mögliche Liaisons innerhalb der Branche. Zwar sei Maite Kelly stets der Devise gefolgt, „niemals Privates mit Beruflichem“ zu vermischen. „Deshalb waren meine ganzen Liebesausflüge immer außerhalb des Showbusiness. Aber das ist schon hart, was da abgeht.“

Maite Kelly wurde 1979 als zweitjüngstes Kind der Kelly Family in Berlin geboren. Seit 2007 ist sie als Solo-Musikerin tätig - und fast ebenso lang auch im deutschen Fernsehen präsent. Einen ihrer größten Erfolge feierte Kelly 2011, als sie die RTL-Show „Let's Dance“ gewann. 2021 gehörte sie außerdem zur Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Inzwischen ist die dreifache Mutter eine feste Größe der deutschen Schlagerszene. (tsch)