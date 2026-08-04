Nun äußert sich Ariana Grande selbst zu geplanter Auszeit„Grenzen müssen gesetzt werden“

Nach der Ankündigung eines öffentlichen Rückzugs durch ihr Management hat sich nun auch Ariana Grande selbst zu ihrer geplanten Pause geäußert. Bei einem Konzert in Chicago erklärte die Sängerin ihren Fans, dass es sich um „keine reaktiv oder impulsive Entscheidung“ handle. Vielmehr habe sie sich bereits vor langer Zeit „nach reiflicher Überlegung und aus eigener Kraft“ zu der Auszeit entschlossen.

Das Management von Ariana Grande hatte zuvor erklärt, dass diese nach dem Ende ihrer „Eternal Sunshine“-Tournee am 1. September eine „wohlverdiente Pause“ von öffentlichen Auftritten einlegen wolle. Gegenüber dem „People“-Magazin hieß es, sie wolle aus der „Sichtbarkeit“ zurücktreten, nachdem die Musikerin unter dem stetigen „prüfenden Blick“ der Öffentlichkeit gestanden habe.

Sie wolle ihren Fans die Sorge nehmen, dass „Negativität mir alles ruiniert“, stellte Ariana Grande nun klar. „Darum geht es hier gar nicht.“ So seien mehrere Dinge gleichzeitig wahr: „Ja, Grenzen müssen gesetzt werden. Menschen brauchen manchmal eine Pause. Und außerdem kann und wird dies die großartigste Erfahrung meines beruflichen und kreativen Lebens sein“, sagte die 33-Jährige in Bezug auf ihre „Eternal Sunshine Tour“.

Fans sorgen sich um Ariana Grandes Gesundheitszustand

Eigentlich hätte Ariana Grande im Sommer 2027 ihr Debüt am Londoner West End geben sollen: Gemeinsam mit ihrem „Wicked“-Filmpartner Jonathan Bailey war ein Auftritt der Sängerin in Stephen Sondheims Musical geplant. Wie die Produzenten des Musicals „Sunday in the Park with George“ zuletzt auf X bestätigten, werde der Popstar allerdings nicht im Barbican-Theater zu sehen sein - sondern sich eine Auszeit nehmen.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um die Gesundheit von Ariana Grande. So waren Fans unter anderem besorgt darüber, dass die Sängerin in einem Musikvideo für ihr neues Album „Petal“ sehr dünn wirke. Ariana Grande selbst äußerte sich wiederholt kritisch gegenüber Body Shaming und bezeichnete dies als „wirklich gefährlich“. Die angekündigte Pause sorgte nun erneut für Spekulationen. (tsch)