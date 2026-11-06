Nur mit Wimpern „bekleidet“ erfüllt sich Daniela Katzenberger einen Herzenswunsch

Es ist ein Herzenswunsch, den sich Daniela Katzenberger zu ihrem 40. Geburtstag erfüllt: In ihrer gleichnamigen VOX-Sendung (Ausstrahlung am 6. November im 20.15 Uhr bei VOX und schon vorab bei RTL+) nimmt die Katze die Zuschauer mit zu einem besonderen Shooting. Denn sie will „Playboy“-Fotos - aber eben ohne „Playboy“.

Schon seit ihrem 30. Geburtstag denke sie darüber nach, erzählt die Kultblondine. 2009, als sie noch nicht ahnen konnte, welche Karriere sie im deutschen Fernsehen erwarten würde, wollte sie unbedingt in dem weltberühmten Männermagazin abgebildet werden. Dafür folgte sie Hugh Hefner sogar bis vor die Hofeinfahrt nach Los Angeles.

Doch ohne Erfolg: Sie bekam eine Absage. Ein Jahr später flatterte dann eine Anfrage des Magazins ins Haus. Doch diesmal war sie es, die ablehnte. „Wisst ihr. was noch geiler ist, als den 'Playboy' zu machen? Dem 'Playboy' abzusagen“, erinnert sich die Katze bei VOX.

Lucas Cordalis ist baff: „Mehr als krass“

Auf freizügige, ästhetische Fotos möchte sie trotzdem nicht verzichten. Also organisiert sie sich ihr eigenes Shooting. Dafür gönnt sie sich das volle Programm: eine Stylistin, jemanden fürs Licht, eine Villa auf Ibiza, professionelles Make-up und Fotograf Sacha Höchstetter, der laut VOX-Doku bereits mehr als 70 „Playboy“-Cover weltweit fotografiert hat. Ein Accessoire darf bei der Katze auf keinen Fall fehlen: ihre künstlichen Wimpern. Viel mehr an Outfit ist nicht vorgesehen.

Als Katzenberger die Kulisse sieht, weiß sie sofort, dass die Bilder gut werden. Die Vorfreude ist riesig. Fertig geschminkt geht es schließlich vor die Kamera. Über ihr Make-up staunt sie selbst, denn sie hätte nicht gedacht, dass „drei Kilo Schminke so natürlich aussehen können“. Und dann genießt sie das Shooting in vollen Zügen. Sie stehe jetzt einfach mitten im Leben und blühe richtig auf. Die Fotos sollen sie künftig an dieses positive Gefühl erinnern. „Es war das Geilste, was ich jemals für mich gemacht habe“, zieht der Reality-Star Bilanz.

Zwei Wochen später sind die Bilder fertig. Auch Ehemann Lucas Cordalis ist begeistert. „Das ist ja ultra“, staunt er. Die Aufnahmen findet der Sänger und Produzent „mehr als krass“. Die Katze plant unterdessen eine Fortsetzung: Alle zehn Jahre soll es ein solches Shooting geben. „Damit es mir nicht langweilig wird. Und den Leuten auch nicht.“ (tsch)